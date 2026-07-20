Faishal Ibrahim 因与一名女公众的线上信息往来而辞职

高级政务部长 Zaqy Mohamad 将接任代回教事务主管部长

【新加坡】代回教事务主管部长 Faishal Ibrahim 因在处理与一名女公众的互动时“判断失误”，已辞去政治职务。

总理 Lawrence Wong 在周一（7月20日）的一份声明中表示，他们的大部分互动是通过线上信息进行的，两人也曾在公共活动的间隙会面。

现任永续发展与环境部兼国防部高级政务部长的 Zaqy Mohamad 将接任代回教事务主管部长。

Faishal 在周一提交给总理 Wong 的辞职信中表示，他与该女子没有发生身体关系，也无意让双方的互动发展成这种关系。

但他表示，经过反思，他认识到自己的行为“未达到对我的期望标准，也与我所肩负的职责不符”。

“我在处理这些互动的方式上判断失误，并且未能在早期阶段建立更清晰的界限。” Faishal 说。他还辞去了马林百列-布莱德岭集选区的国会议员职务，并退出了执政的人民行动党（PAP）。

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“因此，我决定退出政坛是正确的选择，这样我就可以把时间和精力投入到家庭中。”

总理 Wong 在声明中说，大约一个月前，他的办公室收到了当事女子发来的关于她与该部长互动的电子邮件，他由此得知此事。

Wong 总理补充说，他要求立即调查此事，并分别与 Faishal 和该女子进行了谈话。

随后，双方互相指控对方骚扰，此事已移交警方处理。

警方对这些指控进行了调查，并在咨询总检察署后，评估认为双方均未构成刑事犯罪，因此不会采取刑事行动。

但 Wong 总理指出，还有一个独立的问题，即 Faishal 的行为是否符合作为政治职务担任者和国会议员的应有标准。

“在反思此事后，Faishal 副教授承认其行为未达到这些标准，并提交了辞呈。”

在 7 月 20 日接受 Faishal 辞职的信中，Wong 总理说：“你在此情况下离开政坛，我感到很难过。但我赞赏你承认自己的行为未达到应有标准，并决定为此负责。”

58岁的 Faishal 也曾担任内政部高级政务部长，并且是人民行动党最高领导机构——中央执行委员会的成员。

Wong 总理表示，马林百列-布莱德岭集选区的其余四名国会议员将继续为 Faishal 原选区景万岸的居民服务。

人民行动党主席 Desmond Lee 在另一次门前采访中证实，没有计划举行补选。

Lee 援引裕廊集选区和盛港集选区的先例表示，关键在于居民的需求是否得到充分照顾。

他指出：“我们将确保所有现任国会议员挺身而出，照顾好景万岸的居民。” 他补充说，关于如何加强团队的进一步安排将在适当时候公布。

Faishal 在一则 Facebook 帖子中表示，辜负了信任他的居民和支持者，他“深感抱歉”。“我知道这个消息对许多人来说会很突然。出于对我家人隐私的尊重，希望大家能理解我不多作说明的决定。”

他表示，他完全相信 Zaqy 和团队将继续“以奉献和关怀之心”努力加强马来/穆斯林社群。

“感谢你们的友谊，也感谢你们给予我服务的这份致敬。我现在将花更多时间陪伴家人。我感谢他们的支持，尤其是我妻子，在这段困难时期她一直在我身边支持我。”

他已婚，育有两个孩子。

Faishal 于2006年作为人民行动党的马林百列集选区团队的一员进入政坛，随后在义顺集选区连任三届。他在2025年大选中回到马林百列，其团队不战而胜。

在从政前，Faishal 曾是新加坡国立大学（国大）的房地产教授。他于2012年加入前座议员行列，担任交通部政务次长。

他于2017年晋升为高级政务次长，负责教育部以及社会及家庭发展部的职务。

2020年，他成为政务部长。在2025年大选后 Wong 总理于5月进行的内阁改组中，他晋升为高级政务部长兼代任部长。海峡时报

阅读 Wong 总理的信函全文

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