能源局：印尼天然气供应削减量占新加坡每日天然气需求不到2%

当局已备有应急方案以应对此类供应削减

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【新加坡】能源市场管理局 (能源局)于10月24日晚间表示，印度尼西亚削减的天然气供应量，将占新加坡每日天然气总需求的不到2%。

此前，一名印度尼西亚官员宣布，该国将通过两条直通新加坡的管道削减对新天然气出口。《海峡时报》就此向能源局（EMA）发出询问，能源局是在回复中作出上述说明。

据印尼媒体10月23日报道，印尼上游油气监管机构SKK Migas负责人Djoko Siswanto曾表示，自10月24日起，该国将削减对新加坡的天然气出口，削减量为每日310亿英热单位（BBTUD）。

能源局发言人表示，根据新加坡天然气进口商提供的信息，此次削减量为每日170亿英热单位，为期18天。

新加坡的每日天然气总需求超过10000亿英热单位。

该发言人补充说：“能源局理解我国进口商将根据合同，就天然气供应中断问题寻求所有相关的追索权。”

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他表示，当局已备有应急方案来应对此类削减。

能源局发言人举例说，近几个月来，由于计划内或紧急维护，新加坡曾经历过每日200亿至1000亿英热单位的天然气供应削减。他表示，当时的缺口都已通过其他天然气来源得到填补，并未发生任何事故。

能源局表示，新加坡拥有充足的能源供应以满足全国需求。

新加坡95%的电力需求依赖天然气。这些天然气可以通过管道从马来西亚和印度尼西亚输入，也可以液化天然气的形式从世界各地进口。

新加坡也一直在加大力度进一步实现能源来源多样化，包括在国内投资部署太阳能板，以及研究核能和地热能等新兴技术。

能源局发言人表示，作为新加坡的中央天然气采购和供应商，新加坡天然气公司（Singapore GasCo）在运营上已做好随时增加进口的准备。

能源局说：“除了印度尼西亚，新加坡还从世界其他来源地进口天然气。

“发电公司还被要求为发电保有充足的燃料储备，包括柴油储备。”

与此同时，新加坡最大的天然气供应商之一表示，其对本地客户的天然气输送已受到印尼供应商“临时性削减”供应的影响。

这家名为天然气供应（Gas Supply）的公司表示，它一直与受影响的客户直接沟通，并感谢他们在此期间的耐心和理解。

这家由淡马锡 (Temasek)全资拥有的进口商表示：“（公司）将继续与我们的上游供应商密切合作，以处理当前情况。”

此次天然气供应削减发生前，印度尼西亚能源与矿产资源部长兼下游化与能源转型统筹部长 Bahlil Lahadalia 于10月22日表示，印尼可能停止向未能给予其相互尊重的国家出口能源。

据媒体报道，此次削减仅影响新加坡，因为来自纳土纳（Natuna）和苏门答腊（Sumatra）的管道直接连接到这个城市国家。

来自纳土纳的出口将减少每日150亿英热单位，而来自苏门答腊 Jambi Merang 气田的出口将另外削减每日160亿英热单位。

印尼媒体报道将此举描述为总统 Prabowo Subianto 政府在能源安全担忧日益加剧的背景下，优先满足国内能源需求的举措之一。

《海峡时报》的调查发现，来自苏门答腊的天然气出口至天然气供应（Gas Supply）公司。

与此同时，来自印尼纳土纳海的天然气通过一条直接的海底管道输送至由胜科天然气（Sembcorp Gas）运营的接收设施。根据胜科工业 (Sembcorp Industries) 2023年的年度报告，该公司签订了一份价值约19亿新元的销售协议，从西纳土纳气田进口管道天然气。

这两份协议预计都将持续到2028年。

《海峡时报》已联系胜科（Sembcorp）进行查询。

多年来，印度尼西亚一直计划减少对新加坡的天然气出口，以满足其日益增长的国内需求。2022年，雅加达同意将对新加坡的天然气供应延长至2028年，但供应量低于之前的合同。

料对成本影响不大

能源分析师表示，此次削减不太可能对本地成本产生重大影响。

新加坡太阳能研究所首席执行官 Subodh Mhaisalkar 表示，新加坡的液化天然气（LNG）基础设施是一项关键保障，使其能够从多个国际供应商处采购天然气。

但他补充说，用液化天然气替代管道天然气可能会增加采购成本，并加大对全球价格波动的风险敞口。

这位新加坡国立大学（国大）的学者表示，尽管如此，此次削减量只占每日电力需求的“一小部分”，这意味着整体成本影响不会很大。

关注能源领域的经济学家 David Broadstock 将这次突然的削减称为新加坡能源供应链的“一个意外事件”。

他强调了此次削减的时机，它发生在10月26日新加坡国际能源周开幕前夕，也正值两国在跨境烟霾执法问题上的关系更趋复杂之际。

Broadstock 说：“此举背后是否存在政治因素，使其可能成为对烟霾问题的反应，这一点尚存疑问。

“我不能肯定地说这是一个决定性的驱动因素，但当然也不能排除这种可能性。”

他指出，预计不会出现大幅价格飙升，并将当前情况描述为首选供应商的退让。

新加坡国立大学（国大）能源研究学院的研究员 Sung Jinseok 表示，此次削减事件凸显了新加坡天然气公司（Singapore GasCo）的作用，即确保新加坡在任何时候都签订充足的合同并获得良好的天然气供应。

他表示，此次削减表明，完全依赖液化天然气可能是新加坡正在准备应对的主要情景之一。

根据 Sung 的说法，液化天然气目前约占新加坡天然气总供应量的60%。

Mhaisalkar 表示，管道天然气供应的突然减少，为新加坡加速推广太阳能板提供了更有力的理由。这也应为推动区域电网建设和加速部署其他低碳能源以增强能源安全注入更多动力。

过去几年，新加坡积极扩大太阳能发电能力，提前实现了2吉瓦峰（GWp）的太阳能部署目标。

其3吉瓦峰的新目标可在2030年满足该国总电力需求的约4%。《海峡时报》