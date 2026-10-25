Tan See Leng：若因印尼削减出口而违约，Gas Supply或将寻求补救措施

Tan See Leng表示，印尼此举短期内对价格影响不大

能源、贸易与工业部长（能源与工业）Tan See Leng再次确认，新加坡拥有充足的天然气供应以满足其需求。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 能源、贸易与工业部长（能源与工业）Tan See Leng表示，在印度尼西亚决定削减对新加坡的天然气供应后，本地天然气进口商天然气供应公司 (Gas Supply) 将与其供应商接洽，以确定是否存在违约行为，并将在必要时寻求商业补救措施。

他在10月25日人民行动党 (PAP) 双年大会后接受记者采访时表示，新加坡的天然气供应受到商业合同的保障，这些合同预计将得到致敬。

印尼方面曾表示，自10月24日起，将每日对新加坡的天然气出口量削减310亿英热单位 (BBTUD)。印尼媒体报道称，此举是Prabowo Subianto总统领导的政府在能源安全担忧日益加剧的背景下，优先满足国内能源需求的部分举措。

能源市场管理局 (EMA) 表示，此次印尼管道天然气供应的减少量，占新加坡每日天然气总需求的不到2%。

Tan See Leng再次确认，新加坡拥有充足的天然气供应以满足其需求。

他补充说：“我们有来自其他来源的充足替代天然气，包括液化天然气 (LNG)。”

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当被问及对电价可能产生的影响时，Tan See Leng表示，印尼此举在短期内对价格影响不大，新加坡更应关注全球价格的波动。

他指出，这是因为天然气的单位价格通常与一些关键全球指数的走势挂钩。

由淡马锡 (Temasek) 全资拥有的天然气供应公司于10月24日表示，其向本地客户的天然气输送已受到印尼供应商“临时性减供”的影响。

关于需要多长时间才能确定商业合同是否被违反，Tan See Leng表示，他将交由天然气供应公司仔细研究他们所签订的商业合同中有哪些补救措施。

EMA表示，根据新加坡天然气进口商提供的信息，在为期18天的时间里，削减量为每日170亿英热单位 (BBTUD)。

新加坡的每日天然气总需求超过10000亿英热单位 (BBTUD)。新加坡约95%的电力需求依赖天然气。在2025年，40%的供应是通过来自马来西亚和印度尼西亚的管道输送的。其余部分则通过海运从世界各地市场供应。

此次削减影响了通过纳土纳 (Natuna) 和苏门答腊 (Sumatra) 管道供应的天然气，并且由于相关出口管道直接连接到新加坡，因此削减将只影响新加坡。经查证，来自苏门答腊的天然气出口至天然气供应公司，而纳土纳管道则连接到由 胜科 (Sembcorp) 天然气公司运营的接收设施。

EMA指出，近几个月来，由于计划内或紧急维护，新加坡的天然气供应曾出现过每日200亿至1000亿英热单位 (BBTUD) 不等的削减。这些缺口都已通过其他天然气来源顺利补上，未发生任何事故。

Tan See Leng表示，新加坡已建立多层防御机制以确保其能源安全，包括实现天然气来源多样化，以及要求发电公司维持充足的柴油国库，以防范天然气供应中断。

他补充说，中期来看，新加坡正在建设第二个LNG接收站，并使其能源结构多样化，包括探索生物甲烷和地热等替代能源。

Tan See Leng补充说，他将在10月26日新加坡国际能源周会议开幕致辞中，进一步阐述新加坡未来的能源结构。

他说：“因此，我促请所有新加坡同胞：保持冷静，继续前行。我们过去曾顺利处理过此类供应削减，没有发生任何事故，政府将继续确保新加坡能源供应的可靠性和韧性。”

在人民行动党大会上，总理 Lawrence Wong 表示，新加坡期望所有方面都能致敬根据商业合同做出的承诺，并且该国的天然气进口商将采取必要措施保护其权利和利益。

多年来，印度尼西亚一直计划减少对新加坡的天然气出口，以满足其日益增长的国内需求。2022年，雅加达同意将对新加坡的天然气供应延长至2028年，但供应量低于前一份合同。

当被问及印尼决定减少天然气供应的时机，以及这是否是对新加坡就烟霾问题发表评论的直接回应时，Tan See Leng表示他不便置评。《海峡时报》