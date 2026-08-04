Alvin Tan：为满足未来十年住房需求，须发展吉门营房和马裕森林

新加坡民众对自己社区内的重要空间流失表示担忧。

国家发展部政务部长Alvin Tan表示，有关吉门营房和日落通道（Sunset Way）的计划“尚未敲定”。 照片来源：MDDI

【新加坡】国家发展部政务部长Alvin Tan表示，许多被提议用以替代马裕森林（Maju Forest）和吉门营房的住房选址，实际上早已被规划为住宅用地、用于其他国家用途，或暂时无法进行再开发。

他于周二（8月4日）在国会表示，这就是为何需要发展靠近马裕森林的吉门地区和日落通道（Sunset Way）一带，以满足新加坡未来十年的住房需求。

自建屋发展局 (建屋局) 于7月10日公布相关地区的计划以来，已有19名国会议员就一系列问题提出质询，包括如何在住房需求与环境保护之间取得平衡、公众反馈的有效性以及规划过程的透明度等。

新加坡民众，特别是居住在受影响地区附近的居民，对自己社区内的重要空间流失表示担忧。部分居民还草拟提案、组织对话会，并请愿其国会议员在国会提出这些问题。

Alvin Tan在国会重申，有关吉门营房和日落通道的计划“尚未敲定”。

他表示，为期四周的正式公开咨询期于8月6日结束后，政府将与利益相关者进行进一步的沟通，并审查研究结果和收集到的反馈，然后才会最终敲定发展计划。

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“这可能涉及对发展布局以及需要保留的绿地和历史建筑数量进行调整，”兼任外交部政务部长的Alvin Tan补充道。

但他在回应工人党非选区议员Andre Low时明确表示，这两个地区的发展将会继续进行。“我们会推进，但如何建设至关重要。”

针对居民提出的在其他看似空置或未充分利用的土地上进行建设的建议，Alvin Tan表示，其中一些地块早已规划用于住房。

例如，位于杜佛（Dover）的前工艺教育学院总部地段将被重新开发，用于建设公共和私人混合住宅，并将在未来几年内推出。而位于日落通道附近的阿尔伯特·温胜米乌斯巷（Albert Winsemius Lane）的跨岛线工地，将在地铁线建成后考虑进行未来再开发。

与此同时，Alvin Tan表示，马裕军营目前仍有国防需求，现阶段不能用于住房建设。

谈到靠近吉门营房的地区，Alvin Tan说，德普巷工业区是未来住房供应的一部分，目前正在进行建筑物拆除工作，为该地块做准备。

他补充说，前中央人力基地（Central Manpower Base）旧址仍为国防部所需，而巴西班让（Pasir Panjang）的后备地块目前是教育部户外探险学习中心的所在地，只能在更长远的未来进行再开发。

日益增长的住房需求

关于为何在总生育率下降的情况下住房需求仍在增长，Alvin Tan解释说，如今及不久的将来购房的新加坡人是在几十年前出生的，当时的出生率更高。

他指出家庭规模缩小是另一个原因，许多年轻已婚夫妇希望拥有自己的住房，并倾向于住在父母附近。

他说，越来越多的单身人士也开始建立自己的家，并且有更多的年长者选择独居。

“这些趋势意味着我们比过去需要更多的住房，因为总家庭数量已经增加。”

他注意到，国会朝野双方的许多议员都呼吁扩大公共住房的覆盖范围，并缩短预购组屋（Build-To-Order, BTO）的等候时间。

“如果我们希望更多新加坡人有资格购买建屋局组屋，并更快地拿到房子，那么我们就必须建造更多、更快的住房，”他说。

在概述政府如何决定建设地点时，Alvin Tan表示，政府首先会考虑空置土地，最大限度地利用现有土地，并采取向高处和地下发展的策略。

他以前吉宝高尔夫球场（Keppel Golf Course）的再开发为例，该项目是即将到来的南部濒水地区（Greater Southern Waterfront）发展计划的一部分。他指出，到2030年，政府将收回超过400公顷的高尔夫球场土地用于再开发。

Alvin Tan表示，新加坡拥有约7800公顷的绿地，包括自然保护区。即使考虑到最新的发展总蓝图中的规划发展项目，新加坡仍额外拥有1000公顷的绿地。

他说，一个地块何时开发取决于国家需求、是否有替代方案以及配套基础设施是否准备就绪。

“在这个框架内，我们将始终尽最大努力保留具有重要绿化和历史价值的地块。但有时，在同一地区和要求的时间范围内，没有其他合适的地块能够满足同样的需求。”

保留更多意味着建造更少住房

Alvin Tan指出，这些地块早前已被规划为住宅用途。日落通道的住房规划意向自1980年起就已反映在发展总蓝图中，而研究将吉门营房用于住房的意向则于2024年宣布。

根据计划，沿日落通道占地23公顷的马裕森林约有三分之二被提议用于建设公共住房，其余区域则保留为野生动物庇护所和生态廊道。

吉门营房是一个拥有历史建筑的前军事基地，其本身及附近的部分森林已被提议用于建设一个包含公共和私人住宅的混合用途居住区。

Alvin Tan说，多年来，国家发展部优先考虑金文泰（Clementi）、红山（Bukit Merah）及周边地区的棕地再开发，其中包括前吉宝高尔夫球场的再开发项目。

他表示，这些地区的住房需求依然强劲，并补充说，最近在金文泰翡翠（Clementi Emerald）和柏莱雅（Berlayar Rise）推出的预购组屋项目申购率均超过四倍。

针对几位国会议员和居民提出的城市高温问题，Alvin Tan表示，建屋局将研究如何设计未来的社区以降低温度。

这包括利用环境建模来改善通风、融入绿化以及调整住宅楼的朝向以尽量减少阳光直射。

在回答有关这些地块将提供多少套住房的问题时，Alvin Tan表示，由于布局、规模和详细设计尚未最终确定，该部门无法给出确切数字。

他指出，政府在当前计划中已经减少了住房数量，以保留在影响评估研究中确定的重要绿化和历史区域。

“如果我们保留更多，我们建造的住房就会更少，因此在做出最终决定之前，我们必须仔细权衡这一取舍。” Alvin Tan于7月31日与自然爱好者一同参观了马裕森林，他补充说，他感谢许多人为研究报告、参加对话会和提交详细反馈所付出的时间和精力。

“我们正在研究环境和历史遗产的调查结果，听取公众意见，并审视如何改进提案，然后才会最终确定详细计划，”他说。

“这些艰难的选择并非吉门营房和日落通道所独有。在我们建造家园、加强经济、扩展基础设施以及实现我们‘大自然里的城市’愿景的过程中，这些挑战将继续摆在我们面前。” 海峡时报