新加坡烟霾：中部地区空气污染指数突破101点 空气质量进入不健康水平

空气污染指数上一次因烟霾达到不健康水平是在2023年10月

根据国家环境局 (环境局) 网站的数据，上午10时，新加坡中部地区的24小时空气污染指数为105点。 照片：《商业时报》档案照片

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】周五（9月4日）上午，新加坡的24小时空气污染指数 (PSI) 超过101点，空气质量进入不健康水平。

根据国家环境局 (环境局) 网站的数据，上午10时，新加坡中部地区的24小时空气污染指数为105点。该指数随后在上午11时降至104点。

该指数于上午7时在新加坡中部地区首次达到101点，之后在上午9时进一步攀升至104点。

当空气污染指数介于101至200点之间时，空气质量即被视为不健康。在此期间，环境局建议公众减少户外活动。

空气污染指数上一次因烟霾达到不健康水平是在2023年10月。

这一次，24小时空气污染指数从周五清晨开始便逐渐逼近不健康水平。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

凌晨1时，空气污染指数介于70至90点之间，处于中等水平，其中新加坡中部地区录得最高的90点。到了上午6时，该地区的空气污染指数已达到99点。

新加坡气象署在周二发布的天气预报中表示，未来两周新加坡可能会出现烟霾天气，因为尽管预计第二周会有零星阵雨，但周边地区的干燥天气将持续到9月上半月。

报告补充说，在持续的干燥天气下，周边地区的热点和烟霾情况有所加剧。从8月21日左右开始，苏门答腊南部和中部以及加里曼丹多个地区在多数日子里都观测到浓厚的烟霾。

这是由于印度尼西亚苏门答腊和加里曼丹地区持续数周的森林和土地火灾所致，而火灾又因超级厄尔尼诺天气现象而加剧。

新加坡受影响的严重程度取决于风向。

马来西亚已受到烟霾的严重影响，多个州的空气质量达到不健康水平，导致哮喘病例激增。

在受灾最严重的州之一砂拉越，西连镇在周四晚上8时录得408点的空气污染指数，属于非常危险的类别，同时该州另有四个地区录得非常不健康的读数。

国家烟霾工作组于8月24日向《海峡时报》透露，新加坡已加强努力，以提高公众对烟霾风险增加的认识，并指导公众采取措施保护健康。

医生已被提醒，需建议包括老年人、孕妇、儿童以及患有肺部或心脏疾病的人士在内的弱势群体采取防范措施。

在学校，教师将对学生的健康状况进行目视检查，烟霾预警也已发送至各工作场所。

环境局网站通过两项读数来显示烟霾和空气质量情况：24小时空气污染指数和一小时PM2.5浓度读数。这两项指标各有不同用途。

环境局网站指出，在烟霾期间，公众应根据24小时空气污染指数预测和相应的健康建议来规划第二天的户外活动。

而在决定是否进行即时户外活动（例如跑步）时，则应参考一小时PM2.5浓度读数。

24小时空气污染指数是根据六种污染物的日均浓度计算得出的，其中包括PM2.5、二氧化硫、一氧化碳和臭氧。

该计算是基于过去24小时的读数进行的。

PM2.5是指森林火灾产生的烟霾中的微小污染物。这些颗粒比一根头发的宽度还要小30倍，能够深入肺部并进入血液。

当空气污染指数介于0至50点之间时，空气质量为“良好”；介于51至100点之间则为“中等”。

至于PM2.5，当读数在每立方米0至55微克之间时，空气质量被视为“正常”。 《海峡时报》