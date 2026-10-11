王乙康：烟霾相关疾病补贴计划10月12日启动，合格国人可申请

卫生部发现，因呼吸道问题前往医院急诊部门和综合诊疗所求诊的人数有所增加。

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（新加坡讯）从星期一（10月12日）起，因烟霾相关疾病求诊的新加坡人，将可在综合诊疗所和参与公共卫生防范诊所（PHPC）计划的全科诊所获得补贴。

18岁及以下的孩童、65岁及以上的年长者，以及社保援助计划（CHAS）卡和医疗费豁免卡的持有者，在综合诊疗所和公共卫生防范诊所（PHPC）就诊烟霾相关疾病时，支付的费用将不超过10新元。

与此同时，建国一代和立国一代的年长者自付费用上限为5新元，而公共援助计划的受益者在烟霾补贴计划（HSS）下将享有全额津贴。

卫生部长 Ong Ye Kung 在星期天宣布，鉴于跨境烟霾导致空气质量恶化，政府将启动烟霾补贴计划（HSS）和公共卫生防范诊所（PHPC）计划。

符合补贴资格的疾病包括：过敏性鼻炎、哮喘、支气管炎、结膜炎、慢性阻塞性肺病、上呼吸道感染，以及由这些疾病引起的并发症。

Ong Ye Kung 在武吉甘柏的一个社区活动间隙接受媒体采访时表示，卫生部发现，因呼吸道问题前往医院急诊部门和综合诊疗所求诊的人数有所增加。

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他说：“我认为这不仅是由于烟霾，也是因为今年的烟霾季节恰逢甲型流行性感冒（流感）季节，两者相互影响，加剧了情况。”

部长表示，病情较严重的患者应前往急诊室，而出现呼吸道问题的患者则应到诊所就医。

他说：“请去诊所——您的家庭医生会照顾您。请将急诊部门的资源留给病情非常紧急、非常严重的患者。”

烟霾补贴计划（HSS）于2013年推出。该计划上一次启动是在2015年的烟霾危机期间，当时空气污染指数（PSI）在9月25日上午达到341点的峰值。那一年，该补贴计划的有效期为9月16日至11月22日。

Ong Ye Kung 表示，政府评估认为今年的烟霾情况与2015年有所不同，预计空气质量不会达到近十年前所见的水平。

然而，由于气候变化和季风交替季节延长，预计这次的烟霾情况将持续更长时间。他补充说，这意味着烟霾可能会再持续数周。

Ong Ye Kung 说，本地医院已经采取了某些措施，包括开启通风设备和空气净化器，同时关闭病房的窗户。

他补充说：“我们正在盘点我们的应急物资和库存，我认为我们的储备相当充足。所以无需担心。”

卫生部在星期天的一份声明中表示，公共卫生防范诊所（PHPC）计划旨在协调基层医疗的响应，并在发生卫生警报和紧急情况（包括烟霾以及近期的冠病大流行）时提供补贴护理。

Ong Ye Kung 说，共有1370家诊所参与了公共卫生防范诊所（PHPC）计划，其中近1000家已对此次宣布“作出了积极响应”。

截至星期天上午9点，24小时空气污染指数读数在北部为118，南部为115，东部为138，西部为152，中部地区为151。

这与前一天的情况相比略有改善，当时空气污染指数在中部地区于午夜达到183的峰值，之后在白天逐渐下降。

当空气污染指数（PSI）——即六种主要空气污染物的24小时滚动平均值——处于101至200的范围内时，空气质量被视为不健康。

欲了解更多关于烟霾补贴计划（HSS）的信息，包括符合条件的公共卫生防范诊所（PHPC）名单，可访问 www.moh.gov.sg/others/haze。参与计划的诊所也可通过其张贴的PHPC贴纸和HSS海报来识别。《海峡时报》