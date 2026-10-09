烟霾工作小组召开会议，在空气污染指数创2026年新高之际推出应对措施

傍晚6时，中部地区的24小时空气污染指数达到192，创下2026年至今的最高纪录；每小时PM2.5浓度处于“升高”水平，读数为123。

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（新加坡讯）当局于周五（10月9日）表示，当空气质量达到“非常不健康”水平时，将向更易受烟霾影响或购买能力有限的符合条件的新加坡公民分发N95口罩。

这一水平的定义是空气污染指数 (PSI) 读数介于201至300之间。

新加坡烟霾问题工作小组在周五发布的最新消息中宣布，也将在指定的综合公共交通枢纽和社会服务中心设置口罩自动售货机，以辅助基层组织的分发工作。

该工作小组由国家环境局 (环境局) 领导。这个由28个成员组成的跨部门工作小组还包括教育部、新加坡体育理事会、国防部和卫生部等其他机构。

发布此最新消息之际，傍晚6时新加坡中部地区的24小时空气污染指数达到192，创下2026年至今的最高纪录，而中部地区的每小时PM2.5浓度则处于“升高”水平，读数为123。

当局在晚上7时左右发布的媒体声明中表示，根据目前情况，空气污染指数有可能超过200，进入“非常不健康”的范围。

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该工作小组上一次发布消息是在9月4日，当时新加坡的空气质量自2023年10月以来首次进入不健康水平。

符合条件的新加坡公民可使用其身份证，在指定的综合公共交通枢纽、社会服务中心和人民协会（PA）的指定地点通过自动售货机领取N95口罩。他们也可以请家人或朋友使用符合条件者的身份证代为领取。

该工作小组补充说，零售商仓库和政府储备中均有充足的N95口罩库存，并且他们正与零售商密切合作，确保公众能够买到N95口罩。

当空气质量突破“非常不健康”的水平时，民众俱乐部以及指定的居民委员会和居民联系网中心的冷气室也将被设为烟霾避难所，供公众暂时躲避烟霾。

如果空气污染指数超过300点，进入“危险”范围，民众俱乐部的烟霾避难所的开放时间将延长至晚上10点。

当局表示，虽然课堂教学将继续，但可能会酌情调整。例如，学生可能被安排在室内进行的课堂作业，并避免所有户外活动。

教育部只会在空气质量进一步恶化，且第二天的空气质量预测达到危险水平（即空气污染指数高于300）时，才会考虑停课。

人力部 (MOM) 也提醒雇主，不应在员工的健康与安全问题上妥协，尤其是从事户外工作的员工。

当空气质量处于“非常不健康”范围时，应避免安排患有慢性心肺疾病的员工进行户外工作。对于年长者和孕妇等弱势员工，应尽量减少其户外工作。

该工作小组表示，如果因特殊情况，雇主仍需员工工作，则强烈建议雇主提供N95等合适的口罩。

人力部也建议，在进行户外送货时会接触到烟霾的平台员工，应尽可能遵守建议中所述的措施。

该工作小组透露，公共医院、综合诊疗所和疗养院等医疗保健机构也已启动烟霾应对准备措施。这些措施包括使用空气净化器，关闭病房和走廊的窗户，并在适当情况下使用便携式冷风机降低环境温度。

鉴于空气质量恶化，提供住院和日间中心服务的社区护理服务提供者也已被提醒用室内活动取代户外活动。《海峡时报》