《商业时报》调查：主权模型需求上升，印尼在人工智能应用方面领先亚细安

新加坡处于中游，36%的公司被认定为先行者，47%为务实优化者。

《商业时报》的一项调查发现，超过六成的印尼公司被视为“先行者”。 PHOTO: EPA

【新加坡】印度尼西亚正积极将自身定位为东南亚的人工智能引领者，其企业计划积极投资于多种人工智能能力。

《商业时报》的一项区域调查显示，该国超过六成的公司（62%）被视为“先行者”，领先于泰国（55%）、马来西亚（46%）和新加坡（36%）。

这项名为《商业时报洞察：2026亚细安情报》的研究将受访者分为三类：先行者、务实优化者和谨慎传统者。他们是根据对一系列问题的回答进行分组的。

人工智能先行者是早期采用者，他们被定义为那些感受到强大转型压力，并积极投资于多种人工智能能力的企业。

务实优化者认识到人工智能的必要性，但会控制投资节奏，专注于那些已证明有成效的项目。

第三类是谨慎传统者，他们感受到的紧迫性较低，在人工智能方面的投资也趋于保守。

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近半数（45%）的受访者被认定为先行者；42%被视为务实优化者。其余（13%）则为谨慎传统者。

新加坡处于中游，36%的受访公司被认定为先行者，47%为务实优化者。

在认为人工智能、自动化和可持续发展相关趋势等新技术带来“中等压力”到“强大压力”方面，这个城市国家也仅次于印度尼西亚（69%对70%）。

《商业时报》的这项调查与市场研究公司Kantar合作，于今年2月访问了亚细安六国（新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南）的500多名商界领袖。

超越人工智能热潮

BCG X的董事总经理兼合伙人Hanno Stegmann表示，要最好地理解新加坡的调查结果，需要结合该市场对人工智能的熟悉程度来看。

他指出：“对人工智能的进步和未来变化的更深入认识，可能导致新加坡受访者在回答此类问题时比区域同行更为保守。”

Accenture亚太区人工智能与数据主管Vivek Luthra补充说，作为新加坡经济支柱的行业塑造了该国对待技术的方式。

他说：“新加坡的劳动力已经超越了好奇和热潮，进入了与技术之间更为深思熟虑、从容审慎的关系。”

“这在很大程度上是由支撑新加坡经济的行业所决定的——金融服务、医疗保健和公共部门——我们的研究显示，这些领域的组织在人工智能方面采用了最严格的治理和合规标准。”

Luthra补充说，这些行业的受访者在评价自己时“往往更为审慎”。

“当你在一个受到高度监管、有明确治理预期的环境中工作时，你不太可能称自己为先行者，因为你能够看到负责任地采用技术所需要的全貌。”

话虽如此，他表示，印度尼西亚正展现出一些“真正令人兴奋的信号”。

他认为印尼企业领导层的意愿水平是关键驱动力之一，并指出该国大多数领导者已经认识到，未来三年需要让员工为生成式人工智能做好准备。

“这种自上而下的雄心是一个坚实的基础。”

人工智能的应用在基层更为广泛。BCG X的Stegmann指出，印度尼西亚在亚太地区的人工智能使用率位居第二，仅次于印度。

在各国2026年人工智能投资重点方面，大多数国家选择了人工智能基础设施和数据平台。只有菲律宾和越南的公司选择将风险、欺诈和合规性人工智能作为2026年的重点。

除越南外，所有国家采用人工智能的最大障碍是成本。越南则认为遗留基础设施问题是其最大障碍。

主权人工智能模型引领潮流

印度尼西亚对人工智能的推动源于对主权人工智能基础设施的高需求。

Sahabat AI倡议是印度尼西亚的一项国家人工智能计划，由Indosat Ooredoo Hutchison (IOH)、GoTo group、Nvidia和AI Singapore合作开发，旨在通过理解语言中的本地细微差别来推动该国的数字主权。

IOH的首席数据与人工智能官Chirag Sukhadia指出，Sahabat AI语言模型的采用率一直很强劲。

与ChatGPT和Gemini等主流大型语言模型不同，Sahabat模型的价值主张在于它使用印尼数据和方言进行训练，能更好地反映当地文化的细微差别。

他告诉《商业时报》：“其应用正在超越单纯的实验阶段。”

从左至右：Indosat Oordeoo Hutchison的Vikram Sinha；Nvidia的Jensen Huang；印度尼西亚国有企业部长Erick Thohir；以及GoTo的Patrick Walujo。 PHOTO: INDOSAT OOREDOO HUTCHISON

作为印度尼西亚第二大电信运营商以及该倡议的主要基础设施提供商和开发者，IOH将该模型整合到其日常运营中，特别是在人力资源和销售领域。

该公司还利用人工智能来优化其电信运营的资本密集型特性。Sukhadia表示，使用人工智能使IOH能够重新分配和优化高达22%的资本支出。

除了优化和重新分配，他估计在未来三年内，人工智能可以带来2亿至3亿美元的增量息税折旧摊销前利润。

他补充说，从公司角度来看，这带来了更好的投资回报。

除了文化差异，数据主权是推动Sahabat模型高采用率的另一个因素。

Accenture的Luthra说：“领导者们正在认识到，可持续地扩展人工智能不仅仅是关乎获得最好的模型。这关乎对你的数据、模型和技术环境的控制。”

他指出，银行、电信、能源和消费零售等行业的人工智能实施正在“带着明确的目的前进”，并提到这些行业正将人工智能嵌入其核心工作流程中。

《商业时报》的调查发现，情况不仅在印尼如此；在所有受访者中，消费、零售和医疗保健行业的先行者比例明显更高。

人工智能的应用不仅仅是技术投资

随着人工智能应用在未来几年将迎来蓬勃发展，56%的受访者表示，他们预计到2026年底，运营和制造岗位将出现重大颠覆。

BCG X的Stegmann指出，质量控制检验员、需求规划师和库存经理、采购分析师以及物流协调员可能受影响最大。

然而，他指出，与彻底淘汰工作岗位相比，角色转型更为普遍。尽管如此，雇主必须积极对员工进行再培训，并就角色的演变进行明确沟通。

Luthra补充道：“最重要的是要认识到，人工智能的应用必须以劳动力的准备度为基础，而不仅仅是技术投资。”

尽管印度尼西亚的发展轨迹充满希望，但Stegmann指出，在自称为人工智能领域的领跑者之前，该国必须克服一些基础性障碍，例如数据准备、人工智能基础设施和治理框架。

“印度尼西亚拥有强大的人工智能基层活力，现在其公司需要将这种活力引导到结构化的、自上而下的转型计划中。”

通过《商业时报洞察：亚细安情报》，获得关于商业未来的更深刻见解，在驾驭未来时获得更充分的信息。

关于调查 今年，《商业时报》委托市场研究公司Kantar进行了一项调查，以掌握整个地区的领导层脉搏。 第一波研究于2月进行，调查了亚细安六国（新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南）的538位商界领袖。 受访者来自不同行业，包括制造业产业群、消费与零售、医疗保健以及金融服务。他们中的大多数担任首席高管或高级管理职位，或是企业主。 约65%的受访者来自大型企业，35%来自中小型企业。 4月，为了解中东冲突对商业情绪的影响，进行了第二波更有针对性的实地调查。该调查访问了246位背景相似的商界领袖。 《商业时报》总编辑Chen Huifen说：“我们的使命是超越对区域增长的表面叙事。” “通过投资于我们自己的专有情报，我们确保读者能够接触到外部观察者可能忽略的深层事实。这是为了向全球受众展示本土视角，并提供火花，帮助领导者将波动转化为机遇。” Expand