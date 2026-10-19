新加坡国内税务局推出新数码工具，简化企业所得税申报
超过32.3万家公司将受益，其中包括逾3.7万家新注册公司
- 新加坡国内税务局 (税务局) 表示，现有的简化税务申报措施已获得积极响应。 照片：新加坡国内税务局
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡讯】新加坡国内税务局 (税务局) 推出新的数码工具，旨在为超过32.3万家公司（包括逾3.7万家新注册公司）简化2026估税年的企业所得税 (CIT) 申报流程。
税务局于星期一（10月19日）表示，这些新工具将帮助企业在提交报税表时“更明确且后续行动更少”。
“清晰无缝的税务流程对于减少公司的税务申报行政工作至关重要，能让公司将更多时间专注于经营和发展业务。”
新工具包括为新注册公司提供的申报义务检查工具、记录保存助手、业务开支可扣除性检查工具、个人税务网站故障排除助手、付款状态查询工具以及反对意见状态查询工具。
税务局表示，现有的简化税务申报措施反应热烈。在2025估税年，约有80%的符合资格公司使用了简化报税表，这为特定公司将申报要求从三页减至仅六个基本栏目。
今年，根据预算案及后续扶持措施的宣布，公司可能有资格获得企业所得税回扣、企业所得税回扣现金补助和/或2026年中小型企业现金补贴。
不仅如此，对于2027和2028估税年，考虑进行人工智能开支的公司“或可探讨在企业创新计划下，为合格的人工智能开支所提供的扩大版支持”。
在该计划下，企业可就每个估税年高达5万新元的合格人工智能开支，申请400%的税务扣除额。
税务局补充说，公司应在2026年11月30日之前提交企业所得税报税表。
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