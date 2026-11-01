私召车买家面临贷款限制：2026年月均注册量已增三分之二

政府正研究将贷款限制扩大至其他融资安排，包括内部贷款

从10月30日起，个人拥有的私召车将与私家车一样，受相同的融资限制。 图片来源：ST

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【新加坡】交通部（MOT）的数据显示，与2025年相比，2026年个人私召车的月均注册量增长了66%。

交通部是在回应《商业时报》（The Business Times）的询问时，就周五（10月30日）生效的个人私召车（PHC）贷款限制做出上述说明。

一位交通部发言人表示，从2026年1月至9月，个人拥有、自驾的私召车月均注册量约为每月500辆，而2025年的月均注册量为300辆。

从周五开始，个人拥有的私召车将与私家车一样，受相同的融资限制。

车辆贷款的固定金额上限为购买价格的70%，贷款期限最长为七年。

这项新的融资限制适用于所有个人，包括独资经营者/个体业主。

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交通部、新加坡金融管理局、贸易与工业部以及律政部在周四发布的一份联合声明中指出，这些措施旨在应对一些个人为了获得更宽松的融资安排而注册私召车，但实际上并未提供电召载客服务，从而导致注册数量激增的问题。

在此规定变更前，个人拥有的私召车因被视为商业用途而豁免融资限制。

当《商业时报》进一步询问关于规避此类贷款限制的其他方式（如内部融资和“先租后买”计划）时，交通部发言人表示：“这些限制不涵盖其他融资安排，例如私召车公司提供的内部贷款或‘先租后买’计划。”

他补充道：“政府将密切关注市场发展，并采取进一步措施，将相同的限制统一应用于内部贷款等各类融资安排。更多细节将在准备就绪后公布。”

行业观察人士对规则的改变表示欢迎，但表示这不太可能影响拥车证成价。