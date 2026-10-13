新加坡医疗保健机构报告系统中断 预计等候时间将延长

三大公共医疗集群已就此问题发表声明

国家医疗保健集团 (NHG Health) 在上午9时左右于Facebook发帖称，其集群的电话服务“暂时无法使用”。 照片：商业时报资料

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡讯】由于本地公共医疗保健机构报告持续的服务中断，访客和病患在周二（10月13日）被告知预计将面临更长的等候时间。

三大公共医疗集群中的两个——国家医疗保健集团 (NHG Health) 和国立大学医学组织 (National University Health System, NUHS)——已在社交媒体上就服务中断发布了通知。

隶属于新加坡保健服务集团 (SingHealth) 的新加坡中央医院，也单独在其Facebook页面上发布了通知。

国家医疗保健集团在上午9时左右于Facebook发帖称，其集群的电话服务“暂时无法使用”。

该集团补充说，正在努力恢复服务，但未具体说明中断的原因。

根据其网站信息，国家医疗保健集团旗下的四家医院分别是陈笃生医院、邱德拔医院、兀兰医院和义顺社区医院。该集团还管理着宏茂桥和卡迪等地区的10家综合诊疗所。

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陈笃生医院在上午9时40分左右于Facebook发帖称，前往其诊所和药房的病患可能会面临更长的等候时间。

国家医疗保健集团表示：“病患和公众可以访问我们的网站以及HealthHub和NHG Health应用程序寻求帮助。”

“对于造成的不便，我们深表歉意。我们恳请您在此期间给予理解和耐心。”

另外，国立大学医院 (NUH) 在上午10时30分左右于Instagram发帖称，其正经历“系统停机”。

上午11时30分左右，国立大学医学组织在Facebook发帖称，其下属机构目前正经历影响多个系统的技术中断。

国立大学医院是国立大学医学组织集群下属的医院之一，该集群还包括黄廷方综合医院和亚历山大医院。

国立大学医学组织表示，其正与国家医疗科技机构Synapxe合作，以解决此问题并尽快恢复全面服务，并补充说，病患护理仍是其首要任务。

在其帖子中，国立大学医学组织也请求公众理解，可能会出现更长的等候时间。

该组织建议病患和公众访问其社交媒体平台以获取最新消息。

“在我们努力解决问题的过程中造成的任何不便，我们深表歉意。”

新加坡中央医院在上午11时30分左右于Facebook发帖称，其正“经历暂时的系统中断，影响了我们的一些服务”。

该医院补充说，这包括门诊预约和更改、访客登记和账单查询。

“我们的团队正在努力尽快恢复受影响的系统，并在服务恢复后提供最新信息。”

《海峡时报》已联系卫生部以获取更多信息。 海峡时报