由 Mah Bow Tan 领导的 Therme 新加坡公司为设有温泉浴场和水疗中心的康养设施举行动土仪式
该欧洲集团正在新加坡设立其区域总部
- 新设施满负荷运营时，每年将能接待200万名访客，预计其中一半为国际游客。 图片来源：THERME SINGAPORE
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 欧洲温泉浴场运营商 Therme Group 于周五（6月19日）为其亚洲首个项目举行动土仪式，并签署了一项旨在培养本地劳动力的协议。该集团的区域总部也将设在新加坡。
该景点的建设预计将于今年第三季度启动。
该集团新加坡分公司主席、前部长 Mah Bow Tan 在动土仪式上表示，这个新设施的筹备时间已近10年。
永续发展与环境部长 Grace Fu 表示，这个位于滨海南、耗资10亿新元的发展项目将成为新加坡首个专门的康养景点，也是亚洲首个“大型温泉康养目的地”。
该设施预计于2030年开放，共七层，占地超过72万平方英尺（约合九个足球场大小），将设有超过20个泳池和水上景点，以及70多间康养理疗室。
兼任主管贸易关系部长的 Fu 表示，随着全球康养经济规模在2024年达到6.8万亿美元，并预计到2029年将达到9.8万亿美元，新加坡正在“顺应这一转变”。
她指出，康养旅游是新加坡“旅游2040”战略中的一个关键增长领域，也是向更高价值旅游业转型的一部分。
她补充道：“Therme 新加坡公司将为新加坡充满活力的景点版图增添重要一笔。”她还说，这也将巩固新加坡作为旅游、康养和城市创新枢纽的地位。
新设施满负荷运营时，每年将能接待200万名访客，预计其中一半为国际游客。
Therme Group 也正在新加坡设立其区域总部，以监督亚洲各地的项目。
对本地的影响
Fu 表示，Therme 的投资将为新加坡人在工程、运营、酒店和康养服务等领域创造有意义的职业机会。
该设施预计将在建筑、工程、设施管理、运营和酒店服务等领域创造约400个就业岗位，还将培养被称为“Aufgussmeisters”的桑拿大师等专业角色。
为支持劳动力发展，Therme 新加坡公司与工艺教育学院和共和理工学院签署了一份谅解备忘录。
该协议涵盖了在技能发展、创新项目、实习以及为毕业生提供就业途径等方面的合作。
创始人兼首席执行官 Robert Hanea 表示，Therme Group 专注于在城市开设设施。
他说，在城市化进程中，城市“是压力最大的地方，但也是蕴藏着巨大潜力、能带来有意义变革的地方”。
他补充道：“新加坡是 Therme 在亚洲理所当然的第一个家园。”
他还指出，新加坡作为世界枢纽，不仅在“关怀人民方面采取了长期、深思熟虑和透明的做法”，还围绕健康、老龄化和长寿等议题展开了全国性的对话。
他说，Therme 新加坡公司不仅会独立发展，还将通过补充新加坡在会展（MICE）、生活服务产业群和城市旅游方面的服务，为本国的旅游业格局提供支持。
他补充道，这也将巩固新加坡作为亚洲新理念启动平台的地位。
多年筹备
Therme Group 亚洲及新加坡主席 Mah 表示，Therme 新加坡公司的征程始于近10年前。
他回忆说，当初他“很难理解” Hanea 博士关于在滨海湾建立一个大型康养目的地的提议，并认为政府不会支持该项目。
在 Mah 最初拒绝参与后，Hanea 博士一年后带着同样的提议再次前来。这位前部长决定亲身体验 Therme 的设施，并最终被说服。
团队开始与当局接触，但要解释这个概念并不容易。“这是一个新型的社会福祉目的地，确实需要亲身体验才能完全理解。”
Mah 说，在市中心获得土地也是一个挑战，但 Hanea 博士坚持选择滨海湾。
“他的前提简单而有力：康养不应该是专属或遥远的，它必须融入城市之中。”
Mah 提出了 Therme 新加坡公司必须做好的三件事。
首先，它必须美观且具有标志性，能吸引人们一再光顾。该设施正通过与 Kajima Overseas Asia (Singapore) 的合伙业务进行开发，并由跨国建筑公司 DP Architects 与 Therme Group 的内部建筑师合作设计。
其次，它必须在定价、项目规划和设计上具有包容性。
Mah 说：“我们将为从普通民众到家庭等不同群体，包括有特殊需求的人士，研究定制化的配套和项目。”
最后，“它必须具有鲜明的新加坡特色——而不仅仅是又一个从海外引进的成功概念”。
这意味着要回应本国的气候、文化、饮食、传统和生活服务产业群。
Therme Group 康养总监 Cosmin Ciric 早前在布加勒斯特接受《商业时报》采访时，强调了“全球在地化”（glocalisation）的重要性。
他说，例如，布加勒斯特的设施设有一个盐蒸桑拿房，这既是向罗马尼亚的盐矿致敬，也是因为城市污染严重，而盐疗法有助于“清洁、放松和再生肺部”。
有些方面在所有地点都保持一致，例如用于净化空气和处理水的技术。
但该集团也会研究每个地点的不足和需求——例如心脏相关问题和皮肤健康——以及湿度等环境条件。
新增项目
即将开放的新加坡项目将加入 Therme Group 现有的欧洲设施行列：包括其位于罗马尼亚的布加勒斯特旗舰项目和德国的另外四个项目。
其他开发项目正在曼彻斯特、法兰克福、多伦多、华盛顿特区、达拉斯、韩国和迪拜等地进行。
新加坡项目位于滨海南沿海地段，占地4公顷，毗邻滨海堤坝和滨海湾花园。该项目将设有三个区域，分别名为“玩乐”（Play）、“放松”（Relax）和“焕活”（Restore）。
以家庭为中心的“玩乐”区将设有18条总长约1.8公里的水上滑梯、一个波浪池、室内外休闲泳池和休息空间。
景观优美的“放松”区将设有休闲池、矿物池和休憩空间。
最后，“焕活”区将专注于康养和理疗，设有桑拿房、蒸汽房、按摩服务和冷水浸泡池。
该场地还将提供约86,000平方英尺的餐饮服务。
室内气温将控制在约30摄氏度，泳池水温设定在约32摄氏度。湿度和气流也将受到调节。
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