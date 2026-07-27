金管局7月意外微幅收紧货币政策，一反市场维持不变的预期

央行指出，持续的中期通胀风险和强劲的经济增长是其做出此项决定的原因

金管局维持其2026年核心与整体通胀率的预测区间在1.5%至2.5%不变。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 于周一（7月27日）“微幅”收紧货币政策，调高了其新元名义有效汇率 (S$NEER) 政策区间的升值斜率，与市场维持不变的预期相悖。

该央行表示，尽管近期通胀数据保持温和，但更强劲的经济增长和不断累积的中期通胀风险，有必要进一步收紧政策。

金管局表示，此次上调的幅度小于4月份的调整，政策区间的宽度和中心点则保持不变。此举与路透社的调查结果相悖，在该调查中，16位经济学家中有12位预计政策将维持不变。

金管局表示：“这项经过精心调整的政策立场，是建立在4月份收紧政策的基础之上。这将维持新元名义有效汇率政策区间的适度升值路径，从而抑制通胀压力。”

在4月份的会议上，为应对霍尔木兹海峡冲突及由此导致的油价急剧上涨，金管局通过调高新元名义有效汇率政策区间的升值斜率来收紧货币政策。这是其自2022年10月以来的首次紧缩举措。

牛津经济研究院（Oxford Economics）高级经济学家 Sheana Yue 表示，尽管预计下半年经济增长将放缓，但最新的举措反映出金管局的重点是中期通胀风险，而非近期的通胀数据。更强劲的增长前景将使产出缺口在更长时间内保持正值，从而支持其采取紧缩的政策立场。

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她补充说，中东停火协议的破裂推高了原油和成品油价格，并通过更高的燃料和货运成本增加了输入性通胀的风险。

增长背景

根据贸易与工业部的初步预估，新加坡第二季度经济同比增长5.7%。

经季节性调整后，国内生产总值按季增长1.1%，而第一季度的增幅则被上修至1.3%。

金管局表示，原料供应中断对部分石油相关领域的活动造成了压力，但这被科技相关领域的强劲增长所抵消有余，其他多数主要行业也呈趋势性增长。

该央行预计，在全球人工智能相关资本支出、充裕的建筑项目储备，以及强劲信贷增长支持下金融业稳步扩张的推动下，今年下半年经济将继续保持稳健增长。

目前预计，正产出缺口将在2026年小幅扩大。

Sheana Yue 对此评估表示赞同，并指出持续的产出缺口增加了控制中期通胀的必要性。

通胀展望

第二季度核心通胀率同比增长1.5%，高于中东冲突爆发前1月和2月的1.2%。

6月份的通胀相对温和，整体通胀率和核心通胀率同比分别为1.9%和1.6%。

金管局维持其2026年核心与整体通胀率的预测区间在1.5%至2.5%不变。

金管局预计，核心通胀率将从7月起加速，并持续高企至2027年初，之后随着全球能源价格逐步放缓，通胀将于2027年中期左右开始出现更明显的回落。

Sheana Yue 也预计核心通胀将从7月起加速并持续高企至2027年初，这与金管局的预测一致。

金管局警示，如果能源价格再次飙升，通胀可能会比预期更快地加速。该局指出，燃料国库已大幅减少，而中东地区供应的再次中断可能引发油价急剧上涨。

金管局补充说，强劲的投资增长也可能在国内外产生更大的需求溢出效应。

下行风险方面，金融条件的意外收紧或人工智能相关投资的回落，可能会对国内生产总值（GDP）增长和通胀的可持续性构成压力。

该央行补充说，其“已做好充分准备，能有效应对任何对中期物价稳定构成的风险”，并将继续监测经济发展，同时随时准备抑制新元名义有效汇率的过度波动。