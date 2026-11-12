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Megaspeed新加坡董事表示，公司已聘请美国律所审查出口管制合规情况

该公司表示，该律师事务所将对其图形处理单元进行全面盘点。

Cheong Poh Kwan

Cheong Poh Kwan

Published Thu, Nov 12, 2026 · 05:41 PM
    • Megaspeed在新加坡的办公室。Megaspeed表示，该美国律师事务所将独立核实其出口管制合规实践。
    • Megaspeed在新加坡的办公室。Megaspeed表示，该美国律师事务所将独立核实其出口管制合规实践。 照片来源：纽约时报

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】因购买Nvidia先进人工智能芯片而受到全球密切关注的新加坡公司Megaspeed International，已聘请一家美国律师事务所来审查其遵守美国出口管制法律的情况。

    该公司新加坡董事Tan Yong Pong（亦称James Tan）在周四（11月12日）发布的一份声明中表示，该律师事务所将对其图形处理单元进行全面盘点，并独立核实其出口管制合规实践。

    Tan以Megaspeed董事长兼首席执行官的身份签署了该声明。

    《海峡时报》此前曾多次尝试联系他，但均未成功。

    Tan表示，Megaspeed也已配合美国商务部工业与安全局的检查，该机构负责监管美国的出口管制。

    该公司补充说，它已准备好与其他相关的美国政府机构进行全面合作。

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    Tan说：“Megaspeed极其重视其在美国出口管制法律下的合规义务。”

    他补充说，合规是公司的基本优先事项，公司致力于以建设性和透明的方式与美国政府合作。

    该声明发布的背景是，Megaspeed购买先进Nvidia芯片的行为正受到密切审查。其中一些芯片受到美国出口限制，旨在限制中国获取尖端计算技术。

    《金融时报》在11月报道称，由于担心可能存在芯片转移问题，美国当局曾考虑将Megaspeed列入贸易黑名单，但这一决定已被推迟。

    新加坡内政部于10月31日表示，对Megaspeed的调查仍在进行中。

    Megaspeed表示，它欢迎政府的适当审查，并致力于通过具体行动证明，其运营是负责任的，且符合适用的美国法律。

    Megaspeed的前身是第七大道国际（7Road International），这是一家与有国家背景的投资者有关联的中国游戏公司。

    据报道曾与Nvidia首席执行官Jensen Huang有染的Huang Le（或称Alice Huang）于2023年3月加入该公司担任董事兼董事总经理，这大约是在公司更名的同一时间。

    她于2023年11月10日离开Megaspeed，同日，Tan和另一位人士Kang Kai被任命为董事。

    Kang于2023年12月28日退出了这家新加坡注册公司的董事会，但他的名字仍出现在Megaspeed海外子公司的公司文件中。海峡时报

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