国会议员：部长的职责不应与私营部门的责任相提并论

Tan See Leng在国会辩论中表示，潜在的政治领袖可能失去的不仅仅是金钱。

[新加坡] 在周四（9月10日）的国会政治薪金检讨辩论中，多位国会议员（MPs）质疑，将政治职务担任者的角色与私营部门的精英进行比较是否公平。

此前，总理Lawrence Wong于周二宣布，政府已接受一个独立委员会的建议，将上调政治委任官员的薪金。

入门级部长的参考年薪将从110万新元上调至180万新元，不过PM Wong强调，现任部长们最初只会获得一次性最高9%的薪金调整。

新加坡的政治薪金以收入最高的1000名新加坡公民的收入中位数为基准，并给予40%的折扣，以反映公共服务的精神。

但贸易及工业部长（能源与工业）Tan See Leng表示，政治薪金仍可能低于私营部门的薪酬——而潜在的领袖们可能失去的不仅仅是金钱。

更合适的比较对象

工人党主席Pritam Singh在辩论发言中指出，大多数部长是前公务员，而非来自私营部门。

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他表示，当焦点集中于确保从私营部门引进的人才担任部长时能获得具竞争力的薪酬时，这一点“常常被忽视”。因此，他提议部长的薪金应以公共部门受委任者的薪酬为基础。

同样，官委议员Azhar Othman质问，为何政治薪酬要与私营部门的顶层挂钩，他认为私营部门的存在是为了实现股东价值最大化。

他补充道：“但政府不是一家公司。政府的使命与私募股权公司的使命有着根本的不同。”

身为Enercon Asia Group执行主席的Azhar还指出，与新加坡生活和治理水平相当的其他国家政府的薪金是更有力的比较对象。

同样，官委议员Kenneth Goh强调，在比较群体中，超过一半是高级管理人员，超过三分之一在金融服务领域工作，其余则是专业人士。

Goh说：“我的问题是，为什么一开始就要用收入来决定谁能进入这个比较群体。”他建议采用一种新的比较方法，即与那些能够反映政治职务担任者所需技能、判断力、复杂性和责任重大的职位进行比较。

他补充说，与此相关的是，该基准也应考虑到单一年份的收入对其长期预期薪酬的代表性。

Yeo Wan Ling（榜鹅集选区）是支持政府接受独立审查薪金调整建议的人民行动党国会议员之一。

她指出：“但一个基准仍必须有可信的基础，新加坡人有权对其进行审视。”“一个薪酬框架不会仅仅因为一个公式的存在就让某个数字变得合理。重要的是其背后是否有可信的依据。”

私营部门薪酬更高

Dr Tan在发言中表示，在他2020年加入政府之前，他当时的收入以及之后本可以赚到的收入，是“任何现实水平”的部长薪金都无法比拟的。

他说：“现实情况是，如果金钱是我的首要考量，我绝不会从政。”

Dr Tan表示，他还提到了更长的工作时间、更重的责任和无时无刻的审视。如果对太多有能力的新加坡人而言，投身公共服务的个人代价过高，那么新加坡的领导人才库将随着时间的推移而萎缩。

“归根结底，公共服务是一项崇高的使命，但即便是使命也需要慎重的选择。”

他认为，根本问题在于，新加坡是否能继续吸引来自各行各业、具备能力、诚信和经验的人才投身政治服务。

Dr Tan说，如果企业家、金融专业人士和迅速崛起的职业中期高管选择投身公共服务，他们的经验将能让新加坡人受益。

他补充说，虽然如果他们在黄金时期从政，将有“足够的学习期”向长辈学习，但机会成本——包括可能因薪水较低而蒙受的经济损失——可能会让他们望而却步。

其他考量

除了薪金的计算方法，国会议员们还就加薪提出了其他问题。

例如，部长薪金上一次检讨是在2017年，Yeo指出“两次检讨间隔时间太长”。她提到，一些民众询问，是否更应该定期检讨薪金，而不是等很久之后“出现一个更引人注目的大幅调整数字”。

另外，Singh指出，未来国会议员和市长等社区相关职务的薪酬，或可与政治职务担任者的薪酬脱钩。他要求政府解释市长的范围、角色和职能，以及是否会保留市长这一职位。