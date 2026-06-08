更多遭裁退的新加坡白领向工会求助

许多专业人士、经理和执行人员（PME）不知道他们可以在裁员期间加入工会，并由职工总会代表其权益

2025年，NTUC为专业人士、经理和执行人员（PME）处理了超过3900起裁员和解雇相关案件，比2024年多出5%。 照片来源：海峡时报

【新加坡】越来越多白领雇员在失业后向工会和行业协会寻求帮助。

全国职工总会（NTUC）助理秘书长 Patrick Tay 表示，近期由于业务重组而导致的裁员案例也有所增加。

2025年，NTUC为专业人士、经理和执行人员（PME）处理了超过3900起裁员和解雇相关案件，比2024年增加了5%。

Tay 在接受《海峡时报》采访时表示，其中一些案件与公司面临成本压力而进行的业务岸外化和搬迁有关。业务岸外化指的是公司将部分业务迁至海外，通常是为了降低成本。

他表示，在某些情况下，“即使本地的PME经验丰富且能力出众”，其职位也被转移出新加坡。

人工智能也成为了一个影响因素，尽管目前尚缺乏整体经济层面的数据。Tay 说：“我们也看到有企业将投资人工智能作为劳动力重组的一个原因。一些雇员发现自己被取代，因为工作角色的变化速度超过了他们的适应能力。”

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NTUC领导着58个附属工会和6个附属行业协会，其处理的案件涉及旗下多个机构，包括劳资政纠纷调解联盟@NTUC。这些数据不包括来自其就业与技能培训中心（e2i）的案件。

尽管新加坡的总就业人数有所增长，且失业率在2024年和2025年保持在2%的低位，但过去几年的裁员人数却有所增加，从2022年的6440人增至2024年的13020人，以及2025年的14490人。

Tay 表示，NTUC担心许多PME不知道他们可以在裁员期间加入工会，并由职工总会代表其权益。

身兼NTUC战略与法律总监的先驱单选区议员 Tay 表示，工会尤其担心专业服务、金融以及信息通信和技术领域的从业者，因为他们在工作中受生成式人工智能的影响最大。

NTUC近期帮助调解的一起裁员案涉及一位不愿透露全名、仅称自己为 Benjamin 的IT从业员。

他在一封电邮采访中告诉《海峡时报》，尽管他表示自己在一家非工会公司工作了18年，且业绩评估良好，但他的雇佣关系却在2026年2月被意外终止，公司只提前了一个月通知。

考虑到自己多年的服务，Benjamin 试图与公司协商争取更多补偿，但遭到了拒绝。

之后，他向NTUC寻求支持。他是在2024年看到网上的失业新闻后加入NTUC成为普通会员的。他向NTUC的PME部门（专门为这类雇员提供支持的部门）提出了申诉。

来自NTUC的职业辅导员 Herjeet Singh 代表 Benjamin 致函该公司要求调解，并强调了 Benjamin 的长期服务和良好业绩记录。

Benjamin 说，公司最终提供了六个月的额外赔偿/惠给金外加一个月的花红。通过调解，此事以47,600新元的和解金额圆满解决。

律师事务所 Dentons Rodyk 的高级合伙人 Ray Chiang 表示，在有工会的公司里，普通雇员和某些执行级雇员有权获得工会代表。

工会与雇主之间签署的集体协议通常会规定雇员可获得的裁员福利。

Chiang 表示，非工会公司的雇员仍然可以向NTUC寻求支持，但由于没有集体协议，这类雇员很少享有具有合同约束力的裁员福利。

NTUC可以说服非工会雇主提供足够的福利，但不能强制其这样做。

Chiang 说：“绝大多数雇主都会遵循劳资政指导原则中的福利规定，但这些指导原则不具有严格的法律约束力。”

他补充说，最可靠的保障是让非工会雇员将裁员福利写入其雇佣合同中——尽管这在目前的新加坡仍然很少见。

在银行技术领域担任高管多年的 Raghu，其合同中就有此类条款，但他最初并未获得合同规定的福利。

这位只透露了自己名字的55岁男子是两个孩子的父亲，他于2024年1月被一家为银行服务的软件公司裁退，他当时在该公司负责区域业务运营。

失业让 Raghu 感到措手不及，作为家中唯一的经济支柱，这给他带来了巨大的压力。

他加入NTUC会员多年，但和许多PME一样，他并不知道工会能为他提供支持，因为他以为工会只介入有工会的公司事务。

（左起）银行与金融业项目管理主管 Raghu 与NTUC助理秘书长 Patrick Tay，摄于5月26日。 照片来源：海峡时报

他的雇主最初只提供一个月的通知期。在NTUC的PME部门向他详细解释了他的权益后，他通过协商争取到了三个月的代通知金以及两个月的裁员福利——这正是他合同中原本规定的。

Raghu 表示，许多新加坡的PME对裁员没有做好心理准备，并且常常认为这种事不会发生在自己身上。

“我们太专注于工作，以至于没有考虑其他任何事情。我们中很少有人真正考虑过提升技能，或为另一份职业做准备。”

他花了六个月时间才找到新工作，并在此期间考取了教练认证——这是在NTUC职业辅导员的鼓励下采取的行动。

Tay 表示，NTUC正努力为PME提供更多帮助，并补充说，随着时间的推移，工会代表他们采取行动的范围已经扩大。

过去，PME只能就有限的事务获得个别代表，但2015年对《工业关系法令》的修正案扩大了这一范围，允许普通工会将他们作为一个整体进行集体代表。

现在，只有那些存在明确利益冲突的雇员——例如参与招聘和解雇决策，或能够接触到机密人事和预算信息的人——在裁员期间不具备获得工会代表的资格。

Tay 表示，随着行业转型，PME面临的裁员风险日益增加，因此NTUC正在推动更强有力的保障措施。

他表示，这些措施包括在国会中争取更早的裁员通知，以及让更多非自愿失业者从“技能创前程求职者支援计划”中受益。

他补充说，NTUC还与政府和雇主合作，参与正在进行的《雇佣法令》审查工作，并希望该法令中的条款能为PME提供更多保障。

“我们正努力让更多PME认识到，他们可以加入工会，而我们实际上也能够代表他们。”

劳动经济学家 Walter Theseira 表示，通过强制实施额外的雇员保障来使劳动力市场更加僵化，可能会损害新加坡的竞争力，但与此同时，雇员目前“在裁员风险面前过于脆弱”。

这位来自新加坡社科大学的副教授指出，裁员福利并非法律强制规定，而是取决于公司的偿付能力及其支付意愿。

他说：“那种认为PME可以‘自我保障’的假设，给家庭带来了负担，迫使他们必须为应对裁员而预留大量储蓄。”

Theseira 补充说，目前以“求职者支援计划”形式提供的失业救济金也过于局限于低收入雇员。

他表示，将高收入雇员纳入其中，并提供更高的赔付水平——或许可以通过一项由雇员和雇主共同出资的计划来实现——可能会有所帮助。

他建议，另一个可行的方案是设立裁员福利保险，要求公司为其供款，从而提供有保障的福利。

他补充说，建立一个具有风险共担机制的裁员福利系统，可能比期望每个雇员自己储蓄更有效率，同时还需要有保障措施，鼓励雇员在领取福利期间重新培训技能并寻找合适的工作。海峡时报