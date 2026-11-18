A组拥车证保费跌至130,100新元

B组拥车证的价格从132,334新元下跌5.1%至125,600新元。 照片：BT档案照片

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【新加坡】A组拥车证 (COE) 的保费于周三（11月18日）跌至130,100新元，较11月4日创下的139,001新元的历史高点下跌了6.4%。

但用于注册中小型及马力较小的汽车和电动车的A组拥车证，其价格仍然高于B组。B组拥车证用于注册大型及马力较大的汽车和电动车。

B组拥车证的价格下跌了5.1%，从132,334新元降至125,600新元。

各组别拥车证价格普遍下跌，仅E组（即“公开组”）例外，其价格从135,998新元微升至136,000新元。

公开组的拥车证可转让，并可用于注册除摩托车以外的任何类型车辆。这类拥车证通常由汽车经销商投标获得，因为他们可以无需等待下一次投标活动就用其来注册汽车。

C组（商用车辆）的拥车证保费下跌了0.2%，从92,000新元降至91,790新元。

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摩托车拥车证价格下跌1.9%至10,489新元，低于上一次投标活动中创下的10,689新元。

在2026年剩余的时间里，仅剩两次拥车证投标活动。

对长期实施的拥车证制度的审查预计将在2027年上半年完成。

根据拟议的修订，A组和B组将被合并，同时将实施一套收费和回扣制度，以便购买高价值汽车的人支付比大众市场汽车购买者更高的保费。

在11月3日的国会会议上，交通部长Jeffrey Siow表示，大多数对这些变化提供反馈意见的人都支持合并两个汽车拥车证组别。

他们也更倾向于五个等级的收费和回扣结构，而非陆路交通管理局（Land Transport Authority）提出的另一个三等级方案。

在三等级方案下，公开市场价值（即税前价格）处于最低等级的汽车将获得15,000新元的回扣。处于最高等级的汽车则需支付15,000新元的附加费。

处于中间等级的车辆既没有回扣也没有附加费。

五等级方案则在中间等级的两侧各增加了两个等级，分别对应7,500新元的回扣或附加费。《海峡时报》