调查显示：多数新加坡家庭预计未来一年通胀将上升

但多数人认为其经济和财务状况在未来12个月内不会改变

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【新加坡】星展银行 (DBS) 与新加坡管理大学 (SMU) 的一项季度调查发现，大多数新加坡家庭预计，国内外经济发展将在未来一年推高通货膨胀。

尽管如此，在最新的季度“新加坡通胀预期指数”（Sindex）调查中，对未来一年的总体通胀预期为3.4%，与上一季度的读数持平。

这份于周二（10月20日）发布的最新数据，正值地缘政治不确定性和贸易政策担忧加剧之际。

在9月份接受调查的510名受访者中，87.1%的人预计这些发展将在未来12个月内推高通胀，略低于6月份的87.7%。只有3.9%的人预计这些因素会降低通胀，而此前的比例为4.3%。

核心通胀预期（不包括住宿和私人交通成本）从6月份的3.4%上升至3.6%。

在预计通胀将上升的受访者中，59%的人将涉及哈马斯与以色列、乌克兰与俄罗斯以及伊朗与以色列的地缘政治不确定性和冲突列为主要原因。

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其次是包括关税在内的贸易政策不确定性，占比14.2%，高于6月份的9.4%。另有11.3%的受访者提到了供应链中断问题。

星展银行首席经济学家 Taimur Baig 指出，尽管面临来自伊朗战争、人工智能周期和厄尔尼诺现象的价格压力，新加坡今年的通胀“一直较为温和”。

他表示，调查结果“充分显示”了市场对累积价格冲击的担忧，不过他也指出，“受访者认为情况并未比一个季度前恶化”。

他补充道：“通胀前景可能仍存在不确定性，但高度的政策信誉继续使通胀预期保持稳定。”

与此同时，预计未来一年财务状况将恶化的新加坡家庭数量有所减少。

预计家庭财务状况将恶化的受访者比例从6月份的46%降至9月份的38.6%。

总体而言，受访者预计其家庭经济和财务状况在未来12个月内将保持不变，尽管他们预计开支会“小幅增加”。

然而，他们预计同期商业环境将略有恶化，而购买家用电器和家具等大件商品的条件预计也将小幅变差。

从五年期来看，受访者预计商业环境将保持稳定。

交通通胀预期攀升

不同支出类别的价格上涨预期各不相同，其中交通领域的预期涨幅最大。

未来一年的交通通胀预期从6月份的3.8%攀升至9月份的5%。

服装和鞋类通胀预期从2%升至2.7%，而信息和通信通胀预期从2.5%增至3%。

食品（3%）、医疗保健（4%）和教育（3%）的通胀预期保持不变。

负责该项调查的 Hong Zhang 教授指出，不同的家庭支出模式可能导致不同的生活成本压力。

“尽管未来一年的总体通胀预期维持在3.4%，但交通通胀预期从3.8%上升至5.0%，而医疗保健预期则维持在4.0%，”这位新加坡管理大学 (SMU) 的吉宝金融经济学教授兼沈基文金融经济研究院主任表示。

“因此，不同的支出模式会给家庭预算带来不同的预期压力。”

长期通胀预期上升

展望更远的未来，五年期总体通胀预期从6月份的4.3%增至9月份的4.4%。五年期核心通胀预期的增幅更大，从3.8%上升至4.2%。

Zhang 教授表示，长期核心通胀预期的较快上升值得关注，因为对未来价格的预期可能会影响家庭的储蓄和消费方式。

该调查结果发布之际，新加坡金融管理局 (金管局) (MAS) 预计短期内通胀将保持在略高水平，并从2027年年中起更显著地放缓。

在其10月14日发布的最新货币政策声明中，金管局 (MAS) 预测2026年核心通胀率将平均介于1.5%至2%之间，而总体通胀率预计将在2%左右。

至于2027年，核心通胀率和总体通胀率预计将平均介于1.5%至2.5%之间。