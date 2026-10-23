新酒店与旅游业学生分会成立，为工教局和理工学院学生提供更多行业实践机会

该分会获新加坡旅游局支持，旨在缩小教育与行业之间的差距

高等院校、新加坡旅游局、新加坡酒店协会 (SHA) 和新加坡会议与展览组织方和供应商协会 (Saceos) 的代表出席首个工艺教育局与理工学院酒店与旅游业联合学生分会的签署仪式。 照片：新加坡旅游局

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【新加坡】随着一个涵盖六所高等院校的联合学生分会的成立，新加坡的酒店与旅游业学生在进入职场前，将有更多机会与行业专才联系并获得实践经验。

这个学生分会是工艺教育局 (工教局) 与新加坡五所理工学院之间的一项合伙业务，旨在加强各院校间的合作。

该分会于周五（10月23日）在第二届新加坡酒店与旅游业大会上正式成立。

这是旅游、酒店及运营管理领域协调小组的一项倡议。该小组由教育部于2015年成立，旨在加强行业与高等院校之间的伙伴关系和联系。

六所高等院校、新加坡会议与展览组织方和供应商协会 (Saceos) 及新加坡酒店协会 (SHA) 共同签署了一份谅解备忘录，正式启动该分会。

此次大会汇集了约480名学生、教育工作者和行业伙伴，共同探讨塑造该行业发展的趋势，包括如何利用人工智能为从业者提供支持并提升酒店服务体验。

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新加坡旅游局 (旅游局) 产业发展司助理局长 Ong Huey Hong 告诉《商业时报》，该分会让学生能够超越课堂学习，获得在酒店与旅游业工作的第一手经验。

Ong 以此次大会为例，说明了学生如何获得实践经验。她指出，学生们参与了活动的策划、主持和营销工作。

她表示，旅游局、Saceos 和 SHA 将与各院校合作，策划更多此类机会，并补充说，该分会的成功将取决于学生参与度和投入度的不断提高。

该分会的成立，正值酒店与旅游业适应快速的技术变革和不断变化的劳动力需求之际。

当被问及新加坡在未来三到五年内需要采取何种措施来保持其旅游和酒店业劳动力的竞争力时，Ong 对《商业时报》表示，学生必须准备好不断学习和尝试新技术。

她解释说，学生需要培养学习新事物、进行实验以及与同事密切合作以部署这些解决方案的态度。这些能力不仅对旅游业至关重要，对更广泛的劳动力市场也同样重要。

同时，Ong 表示，人工智能和其他技术的日益普及使得人类的技能变得更加重要。

她表示，教育机构必须超越技术能力的范畴，继续培养学生的批判性思维和其他软技能。

她说：“我们一直都在强调这一点，但人工智能和技术的采用使其中一些技能现在变得更为关键。”

人工智能将辅助人性化服务

Syed Harun Alhabysi 博士表示，学校正通过课程审查、开设新课程和培训教育工作者，将人工智能融入学生的学习之旅。 照片：新加坡旅游局

此次大会还重点探讨了人工智能如何帮助员工减少在常规任务上花费的时间，从而将更多时间用于提供更高价值的服务。

担任主宾的教育兼国家发展部高级政务次长 Syed Harun Alhabsyi 博士表示，要让学生为一个正在经历快速转型的行业做好准备，就需要重新思考“为职场做好准备”的含义。

他强调，教育机构已采取措施，通过课程审查、开设新课程和培训教育工作者，将人工智能融入学生的学习之旅。

其中一个例子是南洋理工学院计划推出的酒店运营与数字化专业文凭课程。

Syed Harun 博士说，该课程将教授学生使用人工智能和数据分析工具来预测需求、发现机遇并支持业务连续性规划。

他们还将学习如何将这些能力应用于实际的酒店解决方案，以改善运营并最终提升宾客体验。

为配合高等院校的这些努力，滨海湾金沙 (Marina Bay Sands) 赞助了一场有40名学生参加的学生黑客马拉松，他们将探索如何将人工智能与人性化服务相结合，以提升宾客体验。

这场黑客马拉松将为学生提供一个机会，将所学知识应用于现实世界的行业挑战，从而加强旅游局、高等院校和行业伙伴为培养面向未来的旅游业劳动力所做的更广泛努力。