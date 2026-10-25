人民行动党重选14名成员进入其最高领导机构

10月25日，超过2000名干部在新加坡博览中心举行的党两年一度的大会上投票。

（从左至右）10月25日，在新加坡博览中心举行的人民行动党颁奖与干部大会上，人民行动党第39届中央执行委员会（CEC）成员 Zaqy Mohamad、Vivian Balakrishnan、Chee Hong Tat、Masagos Zulkifli、Lee Hsien Loong、Desmond Lee、Lawrence Wong、Chan Chun Sing、Grace Fu、Ong Ye Kung、Edwin Tong、Indranee Rajah 和 Tan See Leng 合影。 照片来源：CMG

【新加坡】10月25日，人民行动党公布了其最高领导机构的选举结果，再次当选的14名中央执行委员会 (CEC) 成员中没有出现新面孔。

当天上午，在党的两年一度大会上投票结束后，党主席 Desmond Lee 宣布了得票最高的12人名单，其中包括首次进入该名单的国家发展部长 Chee Hong Tat。

他曾于2024年被增补进入上一届中委会，并担任助理财政一职。

另外11人是 Lawrence Wong、Lee Hsien Loong、Chan Chun Sing、Masagos Zulkifli、K. Shanmugam、Grace Fu、Edwin Tong、Indranee Rajah、Ong Ye Kung、Vivian Balakrishnan 和 Desmond Lee。

Desmond Lee 还宣布，根据党的惯例，部长 Tan See Leng 和 Zaqy Mohamad 作为得票数紧随前12名的两人，被增补进入该领导机构。

这14人全部在党早些时候公布的19人候选人名单中，该名单供干部们在当天上午的投票中进行选择。

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另外五名候选人包括首次担任部长的 Jeffrey Siow 和 Jasmin Lau，他们也是第一次进入推荐候选人名单。

其余三人是 Alex Yam、Sim Ann 和 Josephine Teo。

Siow 和 Lau 是在2025年大选中首次当选的国会议员，也是19人推荐候选人名单中的三位新面孔之二。

另一位新面孔是 Zaqy，他现任代理主管回教事务部长。 Siow 是交通部长，而 Lau 是代理人力部长。

Siow 和 Lau 在7月的一次内阁改组中获得晋升，而 Zaqy 则在此前几天被任命为代理部长。

Zaqy 当时被增补进入上一届中委会，但他并未出现在2024年上一届选举的候选人名单中。

10月25日，在分发给干部的选票上，19名候选人中有7人被特别标出。

他们是：Wong、Lee Hsien Loong、Desmond Lee、Chan、Masagos、Shanmugam 和 Fu。

2026年的19人候选人名单与2024年上一届党内选举的名单相同，区别在于三位新面孔的加入，以及 Heng Swee Keat、Desmond Tan 和 Janil Puthucheary 这三人未出现在2026年的名单上。

超过2000名构成该党核心圈子的干部，于10月25日在新加坡博览中心举行的党两年一度的大会上投了票。

这并非中委会的最终阵容。

按照传统，中委会将在首次会议上从其成员中决定主席、财政等职务的任命，并且通常会再增补四名成员，使其达到18人的最高规模。

独立政治分析师 Felix Tan 表示，此次选举结果表明，该党目前选择了延续性和稳定性，而非立即更新其高层领导团队。

战略咨询公司 BowerGroupAsia Singapore 的董事总经理 Nydia Ngiow 表示，虽然第三代领导人在新一届委员会中得以留任，但 Siow 和 Lau 的提名将可能的第五代领导层带入了公众视野。 “两人虽未当选，但在他们进入国会的第一个任期内就被提名为候选人，这具有重要意义。这标志着他们是党内当前的璀璨新星，也是被期望在此时领导新一代团队的人物，”她说。 Tan 表示，这对组合的入围表明，党内对更年轻、更新的面孔存在一定的支持。 但选举结果也表明，人民行动党的干部们尚未准备好迎接太多变化，尤其是在当前区域和全球充满不确定性的背景下。 “至少目前来看，偏好似乎是延续性和经验，而不是加速中委会内部的领导层更新，”他说。 但 Ngiow 指出，未能当选并不意味着两人就此失去机会，因为中委会通常会在稍后增补额外成员。 “随着整个委员会的成形，预计未来几周将会有更多的任命。” 《海峡时报》