人民行动党与工人党就反对党的经济提案持续交锋

在动议辩论期间，人民行动党和工人党之间的一个核心争议点是工人党对跨国公司在新加坡经济中所扮演角色的立场。

工人党于8月4日就新加坡经济的未来提出了一项动议。 照片来源：《商业时报》档案照片

【新加坡】继前高级政务部长 Lee Yi Shyan 提出批评后，执政的人民行动党与工人党之间围绕反对党经济提案的辩论在网上持续发酵。

Lee Yi Shyan 于8月16日在其脸书帖子中表示，工人党在8月5日的国会动议中似乎提出了一个与政府截然不同的方针。工人党当时就新加坡经济的未来提出动议，其议员试图为国家呈献该党的另一套“经济策略”。

曾于2012年至2015年担任贸工部高级政务部长的 Lee Yi Shyan 说：“但若仔细审视，其替代方案背后往往缺乏一个连贯、一致且论据充分的计划。这不是严肃的政策辩论，而是政治投机主义。” 他在2020年全国大选前退出政坛。

K Shanmugam、Chee Hong Tat 和 Ng Chee Meng 等现任部长都分享了他的帖子。Shanmugam 表示，工人党提出了对经济的看法，随后又改变立场，而 Chee Hong Tat 则表示他完全同意 Lee Yi Shyan 的观点。

Lee Yi Shyan 的言论引起了提出该动议的工人党议员 Kenneth Tiong 和 Jamus Lim 的回应。

身为阿裕尼集选区议员的 Kenneth Tiong 于8月16日在社交媒体发文回应，称 Lee Yi Shyan 曲解了工人党的论点，并对所涉及的权衡取舍提出了“虚假的二元对立”。

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在动议辩论期间，人民行动党和工人党之间的一个核心争议点是反对党对跨国公司 (MNCs) 在新加坡经济中所扮演角色的立场。

Lee Yi Shyan 在其帖子中指出，Kenneth Tiong 呼吁建立一个由充满活力的本土公司和健康的内需驱动的经济引擎，而 Jamus Lim 则表示新加坡应“摆脱”对外国跨国公司主导增长的依赖，并“转向以中小型企业 (SMEs) 作为我们的本土经济引擎”。

Lee Yi Shyan 表示，他对这些论点“感到惊讶”，并指出虽然新加坡希望拥有充满活力的本土公司和健康的内需，但这二者都无法替代外国投资和全球市场。

他补充说，随着辩论的进行，工人党的论点受到了考验，Kenneth Tiong 和 Jamus Lim“最终都让步了”，工人党接受了人民行动党对动议的修正案，该修正案肯定了全球公司和本土企业，以及外部需求和内部需求的重要性。

8月5日，工人党接受了由人民行动党后座议员 Edward Chia 提出的四项修正案中的三项，但在反对第一项旨在使动议与政府的经济战略检讨保持一致的修正案后，最终投票反对了经修正的动议。

Kenneth Tiong 于8月16日表示，工人党并未建议在本土企业和跨国公司之间做出选择，Lee Yi Shyan 曲解了反对党的立场。

Kenneth Tiong 重申了工人党在国会向交通部长 Jeffrey Siow——当时他回应了工人党的发言——所做的澄清，即该党并未制造这种“虚假的二分法”。

Kenneth Tiong 表示：“我们建议的是大力扶持本土企业：为新注册公司提供自动支持、派驻专家、更广泛的研发税务扣除额、提供津贴以匹配跨国公司的起薪、以及德式实习计划。这些都不是零和政策。”

Kenneth Tiong 补充说，工人党并未表示单靠内需就能驱动新加坡经济，并反驳了 Lee Yi Shyan 关于工人党已经“让步”的说法。

Lee Yi Shyan 在其帖子中补充道，工人党同意新加坡必须继续吸引跨国公司，这意味着分歧主要在于应该为中小企业做些什么，以及如何改进现有计划。

Lee Yi Shyan 说：“这些完全是值得辩论的合理议题。但它们并不构成一种根本上不同的经济战略。在所有关于‘转向’和‘转变’的言论之后，这不过是小题大做罢了。”

Lee Yi Shyan 还表示，工人党“在每个转折点都采取政治上更容易的立场”。

他说，工人党的“公式”是：如果一项政府政策受欢迎，就要求更多；当它不受欢迎时，就反对它，同时淡化其所提替代方案的后果。

他说：“这不是政策调整上的合理分歧”，并补充说，两党之间唯一真正的政策分歧在于新加坡国库的使用。

他表示，人民行动党主张守护国库以惠及子孙后代，而工人党则主张为今天的选民动用国库。

身为盛港集选区议员的 Jamus Lim 回应道：“如果我们的愿景被曲解，那么它看起来不够有说服力也就不足为奇了。”

他补充说，他“对人民行动党选择言辞而非实质内容感到失望，而这本可以是一场关于经济的严肃辩论”。

Jamus Lim 在8月17日的帖子中也重申了其政党关于经济的论点，以及其在跨国公司和中小企业问题上的相对立场。

他表示，工人党的论点并非要减少对跨国公司的重视，而是认为新加坡当前的做法“将遭遇回报递减的瓶颈，并榨干我们的工人和小企业”。

他指出：“如果我们希望降低经济心脏病发作的风险，就需要关注这个紧迫的问题：如何启动一个由中小企业驱动的创新引擎。”

在新加坡面临更多地缘政治逆风之际，双方也就政治辩论的角色发表了各自的看法。

Kenneth Tiong 表示，工人党是出于诚意提出动议，“针对一个需要就权衡取舍进行持续而复杂辩论才能找到好答案的问题”。

他补充说，“将政策置于首位、把政治得分放在一边的政治最符合新加坡的利益”，并且“民主建立在思想的交锋之上”。

Lee Yi Shyan 则表示，“严峻的时代也要求我们的政治保持严肃”，采取政治上有吸引力的立场很容易，但“做出选择、面对权衡取舍并坦诚其后果则要困难得多”。

他说，这正是对任何可信替代政策的考验，而在新加坡面临近代史上一些最严峻挑战的时刻，这也正是评判各种竞争性思想的标准。《海峡时报》