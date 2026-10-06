国会批准为总统、国会议长和副议长加薪

政府早前已接纳一个负责检讨新加坡政治薪金框架的独立委员会所提出的建议。

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】国会一致批准调高总统、国会议长和副议长的薪金。

继政府接纳一个为检讨新加坡政治薪金框架而委任的独立委员会所提出的建议后，国会领袖 Indranee Rajah 于10月6日提呈三项国会动议，提出这些调整。

为落实委员会所建议的对总统 Tharman Shanmugaratnam 薪金和医药福利的调整，总统私人费用将从156万8900新元增至256万8200新元。

这笔款项是民事清单（Civil List）的一部分，该清单为总统办公室的运作提供资金。

Indranee Rajah 指出，总统的薪金与总理的参考月薪挂钩，包括每月18万新元的基本工资、第13个月花红，以及与普通公务员领取的比率挂钩的常年可变动花红。

她补充说，提议的总统私人费用预算中包含了1.25个月的常年可变动花红，这与过去几年的预算惯例一致。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

总统每年实际领取的常年可变动花红月数，将与公务员的计算基础相同。

Indranee Rajah 表示，总统私人费用中也包括3200新元的医药福利拨款，实际金额可能会根据索赔情况而减少。

她指出，由于运营成本上升，国会曾在2026年早些时候批准增加涵盖总统府运作和总统职员的预算。

今年3月，国会已批准为民事清单额外拨款255万9100新元，其中包括将总统 Tharman 的私人职员薪金从669万6700新元增至731万8000新元。

关于国会议长的年薪，Indranee Rajah 表示，截至2026年10月15日，该薪金与入门级MR4级别部长的参考年薪挂钩。

这笔薪金同样包括每月基本工资、第13个月花红，以及与普通公务员领取的比率挂钩的常年可变动花红。

由于这是一个兼职职位，国会议长 Seah Kian Peng 将领取MR4参考年薪的50%，在假设常年可变动花红为一个月的情况下，其薪金将从55万新元增至90万新元。

副议长的年薪——同样是兼职职位——与议长兼职年薪的15%挂钩。

这意味着，在假设常年可变动花红为一个月的情况下，副议长 Christopher de Souza 和 Xie Yao Quan 每人每年的薪金为13万5000新元。

在2012年部长薪金检讨后，类似的动议也曾在国会提呈，当时这些动议未经辩论即获通过。 THE STRAITS TIMES