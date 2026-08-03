PM Wong将于8月8日发表国庆献词
这将是他以总理身份发表的第三次国庆献词
- PM Wong将于傍晚6时45分，通过电视新闻频道CNA和电台CNA938以英语发表其献词。 照片：海峡时报
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[新加坡] 总理Lawrence Wong的国庆献词将于国庆日前夕8月8日播出。
这是他自2024年5月15日宣誓就任总理以来，第三次发表国庆献词。
总理公署（PMO）在8月3日发布的文告中指出，兼任财政部长的PM Wong将于傍晚6时45分，通过电视新闻频道CNA和电台CNA938以英语发表献词。
副总理兼贸易及工业部长Gan Kim Yong将于晚上7时，通过8频道电视台和首都95.8FM电台发表华语献词。
代回教事务主管部长兼国防部高级政务部长Zaqy Mohamad将以马来语发表献词，并于晚上8时30分在Suria电视频道播出。
文化、社区及青年部兼人力部政务部长Dinesh Vasu Dash将以淡米尔语发表献词，并于晚上9时在Vasantham电视频道和Oli 96.8FM电台播出。
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所有四种语言的国庆献词将在首次播出后，上载至总理公署（PMO）网站及其YouTube频道。 《海峡时报》
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