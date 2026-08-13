Pritam Singh因向国会委员会撒谎被定罪，遭律师名册除名

2025年12月，Singh就其定罪向高等法庭提起的上诉被驳回，并支付了1万4000元的罚款。

工人党主席Pritam Singh（中）于8月13日判决后离开最高法院。 照片：海峡时报

【新加坡】工人党（WP）主席Pritam Singh是一名非执业律师，他因向国会委员会撒谎而被刑事定罪，并于8月13日被从律师名册上除名。

新加坡律师公会和Singh本人均同意，其案件未能达到可避免除名处分的高门槛。

这项除名裁决由三司特别庭作出，该庭是法律界的最高纪律处分机构，有权暂停违纪律师的执业资格或将其从名册上除名。

审案小组由大法官Sundaresh Menon、Kannan Ramesh法官和See Kee Oon法官组成。

身为阿裕尼集选区国会议员的Singh，于2025年2月被一名地方法官裁定两项向国会特权委员会宣誓作伪证的罪名成立。

此案与前工人党国会议员Raeesah Khan于2021年在国会撒谎一事有关，当时她谎报了一起性侵案的细节，并指控新加坡警方处理不当。

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2025年12月，Singh就其定罪向高等法庭提起的上诉被驳回，并支付了1万4000元的罚款。

2026年3月4日，律师公会依据法律专业法令，启动了对Singh的纪律处分程序。

律师公会发言人早前告诉《海峡时报》，此举是基于总检察署提供的信息，即Singh被判犯有涉及“欺诈或不诚实”行为的罪行。

根据该法令，当一名受规管的法律执业者被判犯有涉及欺诈和不诚实行为的罪行时，律师公会必须向法庭申请对其采取纪律处分。

8月13日，由高级律师Cavinder Bull代表的律师公会表示，根据先例，Singh应被除名。

Bull指出，法律明确规定，涉及不诚实的不当行为几乎不可避免地会导致除名处分，除非存在真正特殊的例外情况。

他表示，在本案中，不存在可免于除名的特殊情况，并补充说，Singh应与其他律师一视同仁。

Bull说，Singh作为国会议员的公共服务身份并不构成特殊情况。

他表示，Singh在公共领域的知名度反而加剧了其行为的负面影响，而非减轻。

Singh的律师，高级律师Chelva Rajah，承认其案件未能达到避免除名的法律门槛。

他承认，不诚实是Singh所被定罪行的一项基本要素。《海峡时报》

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