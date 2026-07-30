私家车数量降至2019年来最低，租赁汽车数量创历史新高

高昂的价格已促使一些人放弃拥车

【新加坡】新加坡的私家车数量降至2019年以来的最低水平，为516,237辆。相比之下，租赁汽车数量则达到创纪录的97,567辆。

出现这一现象的原因是，高昂的汽车价格促使一些偶尔需要用车的民众转向租车或电召载客，而非购买私家车。

尽管私家车保有量仍占主导地位，但其份额正在下滑。截至6月底，在653,442辆汽车总数中，私家车占79%，而2021年这一比例为82.5%，当时汽车总数为645,150辆。

另一方面，租赁汽车正变得越来越普遍。2021年，租赁汽车占汽车总数的10.5%，为67,990辆，而现在则占公路上汽车总数的14.9%。

陆路交通管理局 (陆交局) 于7月24日发布的最新季度数据显示，在租赁汽车总数中，用于电召载客服务（或称专车服务）的汽车数量略有下降。

在2025年底至2026年6月期间，该数量从62,092辆降至61,250辆。

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同期，不可用于载送付费乘客的自驾租赁汽车数量从33,765辆增至36,317辆。这些汽车用于短期共享汽车服务或长期租赁。

这些数据引发了关于驾车者是否正在放弃私家车所有权的疑问。

针对《海峡时报》关于这些统计数据是否表明驾车者正从拥有私家车转向其他交通方式的询问，陆交局发言人表示，需要长期追踪更多指标，才能研究通勤者偏好的变化。

这些指标包括公共交通客流量、点对点出行以及共享汽车和自行车等其他选择的趋势。

新加坡社科大学的交通经济学家 Walter Theseira 副教授表示，购买汽车的高昂成本意味着，对于那些只是偶尔需要开车的人来说，在需要时租车更符合经济效益。

汽车租赁协会（一个拥有44家会员，共计超过23,000辆汽车的行业机构）会长 Adrian Lee 表示，汽车租赁需求一直在增长，但各公司一直对过快增长持谨慎态度。

一个主要担忧是拥车证（COE）价格未来走势的不确定性。

在路上注册汽车需要拥车证；2026年的保费价格在102,009新元至130,889新元之间，而2024年的价格则在65,010新元至116,002新元之间。公司担心，如果拥车证价格日后大幅下跌，他们会被高价购入的汽车套牢。

同时也是线上共享汽车平台 Tribecar 联合创始人的 Lee 表示，公司降低业务风险的一种方法是将现有私家车转换为自驾租赁汽车。

他补充说，短期汽车租赁的概念如今已成为年轻人中一种被广泛接受的替代交通方式。

马来西亚汽车集团 Sime Darby 旗下的租赁部门 Sime Darby Auto Selection，在过去12个月里将其车队规模扩大了10%，达到约600辆汽车。

其董事经理 Christopher Chin 表示，除了租赁方式的接受度日益提高外，一些客户租车也是为了等待拥车证保费下降后再购车。

Lee 表示，用于电召载客服务的租赁汽车数量略有减少，一个可能的原因是对此类车辆实施的锁定期政策。

这项于2025年2月推出的政策规定，企业拥有的电召载客汽车在三年内不得出售给个人或转换为私家车。陆交局表示，此举是为了确保可用于提供电召载客服务的汽车供应更加稳定。

无车生活

51岁的 Gordon Tiang 是放弃拥车的消费者之一，他的最后一辆车在2025年拥车证到期后没有更换。

如今，这位产品工程师偶尔会使用电召载客服务，并将每月节省下来的1500新元中的一部分用于家庭度假。

然而，Tiang 怀念拥有自己座驾的便利，可以开车参加社交聚会，还能驾车过境到柔佛州新山——他过去大约每三个月就会这样做一次。

45岁的公务员 Joyce Lee 在2025年中放弃了家里的汽车，当时她和丈夫觉得他们八岁和九岁的两个儿子已经长大，家里不再需要汽车了。

起初，他们使用共享汽车服务送孩子上学，之后完全改乘公共巴士和地铁。不开车让这个家庭每月能节省1500至1800新元。

她表示，家人现在已经习惯了没有车的生活，并补充说：“这确实意味着早上要起得更早出门，但到目前为止，公共交通对我们来说确实很方便。” 《海峡时报》