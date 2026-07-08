A组拥车证创纪录：电动汽车优惠到期与更长投标间隔导致“2025年狂热”重现

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市场意识到2027年激励措施将会减少，加上拥车证制度即将发生变化，这些因素共同导致了主流汽车的保费持续高涨。

到2027年，电动汽车的最高组合奖励金将从目前的3万新元下调至2万新元。 照片：DERRYN WONG, 商业时报

【新加坡】在周三（7月8日）结束的七月首轮投标中，两次拥车证 (COE) 投标活动之间比平时更长的间隔时间，助推了主流汽车和商用车的保费创下新高。

但行业观察人士指出，电动汽车 (EV) 激励措施即将发生变化，以及拥车证制度存在的不确定性，也是支撑强劲需求的重要因素。

汽车顾问 Say Kwee Neng 表示：“历史正在重演。2025年下半年，由于电动汽车激励措施被削减，所有人都争相购买，市场陷入一片狂热。”

“2027年电动汽车早期采用激励计划即将取消，这一点现在正成为人们关注的焦点，消费者们已经下定决心——‘我不能错过这1万新元的差价，我必须现在就出手。’”

三周间隔的影响

在周三的投标中，面向主流汽车的A组拥车证保费飙升4.2%，达到12万9000新元，打破了2025年10月创下的12万8105新元的高点。

行业观察人士将此归因于两轮投标之间长达三周的间隔。拥车证投标通常在每个月第一个和第三个星期一所在的周进行。这意味着两轮投标之间通常相隔两周，但有时会出现三周的间隔。

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陆路交通管理局 (陆交局) 的一位发言人表示：“由于距离上次投标活动已有三周时间，拥车证价格持续居高不下。我们敦促买家和经销商在投标拥车证时保持谨慎。”

Wearnes Automotive 的沃尔沃董事经理 Corinne Chua 表示：“更长的间隔意味着需求增加，因为你多了一周的时间来销售汽车。此外，在本轮投标之前的六月学校假期期间，市场也格外冷清。”

然而，汽车经销商对保费的涨幅感到惊讶，尤其是B组的保费。

Chua 说：“虽然三周的间隔是保费上涨的主要原因，但考虑到A组价格对该组别主流汽车价格的影响，以及六月份销售的疲软情况，我没想到A组的保费会达到12万9000新元的峰值。”

但就A组创下新纪录而言，三周间隔的影响因素相对较小。

顾问 Say 补充道：“B组收到的投标数量大幅增加了25%，而A组仅增加了6.2%。我认为更长的间隔对B组的销售帮助更大，因为至少在过去几个月里，A组的需求一直很高。”

激励购买的因素

虽然更长的投标间隔是保费上涨的一个因素，但行业观察人士表示，市场对电动汽车激励措施将减少的预期，以及对拥车证组别检讨的不确定性，也起到了推动作用。

到2027年，电动汽车的最高组合奖励金将从目前的3万新元下调至2万新元。

在2026年，这笔奖励金包括7500新元的电动汽车早期采用激励计划 (EEAI) 和2万2500新元的车辆减排税务计划 (VES) 回扣。

到2027年，EEAI 将停止，而车辆减排税务计划回扣将减少至2万新元。

马自达新加坡董事经理 Jason Lim 表示：“这就像是去年激励措施减少前，大家争相购买导致保费疯涨的重演。”

在2026年，电动汽车的最高回扣总额从4万新元减少到3万新元，其中EEAI从1万5000新元减少到7500新元，车辆减排税务计划回扣从2万5000新元减少到2万2500新元。

在2025年下半年，A组、B组和E组（公开组）的保费连创纪录。B组和E组的历史最高纪录分别为15万零1新元和15万8004新元，至今未被打破。

观察人士称，大量现有车主的车辆车龄已接近10年——即一张拥车证的有效期，这种情况加剧了市场的紧张局势。

Say 表示：“许多拥有旧车的买家几年来一直持观望态度，不知道该怎么办，他们推迟购车，希望随着配额增加，拥车证保费能有所回落。但事与愿违——现在他们陷入了困境，不得不硬着头皮接受现实。”

根据陆交局的数据，截至2026年5月，车龄在7年至不足10年的汽车占汽车总量的最大比例，为36.8%，即65万4691辆中的24万零776辆。

Lim 补充道：“对消费者而言，归根结底就是看谁能提供他们可以接受的最佳交易。”

组别调整引关注

即将进行的拥车证组别制度检讨也可能在刺激市场活动。

今年三月，代交通部长 Jeffrey Siow 表示，鉴于近几个月A组和B组的保费趋同，当局将对拥车证制度进行检讨，并于年底前完成。

一些不愿具名的经销商表示，当局尚未透露正在考虑何种变化，也未说明何时会做出改变。

业内人士表示，早已习惯了这种不确定性的市场，会选择抓紧时机采取行动。

Say 补充道：“经销商现在会硬着头皮承受拥车证投标的损失，然后以更高的零售价接收新订单，以便在下一轮能够更积极地投标。”

观察人士表示，由于经销商和消费者都对未来的变化感到不确定并选择立即行动，这意味着未来几轮的保费将继续上涨——这种情况在2026年的大部分时间里都可能发生。

Say 总结道：“从消费者的角度想——我们不知道未来会有什么变化，但你会对这1万新元的‘白送的礼物’挑三拣四吗？不会。我认为在2026年，‘错失恐惧症’(Fomo) 和‘怕输’心态将主导市场，保费会继续上涨。”