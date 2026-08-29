30亿新元洗钱案：15克拉钻石、Yayoi Kusama及Chanel等物品将被拍卖

极罕见的腕表、手袋和珠宝将通过长达数月的处置程序出售

这枚15.02克拉的彩黄钻戒是即将举行的拍卖会中估价最高的拍品之一，估价在20万至30万新元之间。 图片来源：HOTLOTZ

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】一颗15.02克拉的黄钻和一款 Louis Vuitton x Yayoi Kusama 南瓜包，是新加坡30亿新元洗钱案中首批将向公众拍卖的珍稀资产，拍卖日期定于9月7日。

这批拍卖品是一项规模更大的资产处置行动的一部分，该行动涉及超过80处房产和逾1000件奢侈品，这些资产均因此案而被充公。在此案中，有10名外国人因洗钱及其他罪行被定罪。

Deloitte Singapore 于2025年7月受新加坡警察部队委托，负责管理和变现被充公的非现金资产。据该公司称，这些资产将从今年9月至2027年中分阶段释出。

拍品中包括这款限量版的 Louis Vuitton x Yayoi Kusama 黄黑老花皮革南瓜包，估价在1万2000新元至1万6000新元之间。 图片来源：HOTLOTZ

首批拍卖将由新加坡拍卖行 Hotlotz 举行两场线上拍卖会，拍品包括338件手袋及配饰，以及286件高级珠宝。

Hotlotz 创始人兼首席执行官 Matthew Elton 告诉《商业时报》（The Business Times），这两场拍卖会的拍前总估价在290万新元至390万新元之间。

焦点拍品是一枚15.02克拉的彩黄钻戒，估价在20万至30万新元之间。

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一条 Hermes Kelly 白金钻石手链，镶有263颗总重30.31克拉的钻石，估价在15万新元至20万新元之间。 图片来源：HOTLOTZ

紧随其后的是一款罕见的 Hermes Kelly 白金手链，镶有263颗总重达30.31克拉的钻石，估价在15万至20万新元之间。

一条 Bulgari Serpenti 项链，其灵动的蛇头铺镶钻石，并以祖母绿点缀眼睛，估价在6万至8万新元之间。

手袋拍卖部分拥有数件来自 Chanel、Louis Vuitton 和 Christian Dior 的瞩目单品，包括：

限量版 Louis Vuitton x Yayoi Kusama 南瓜包，估价1万2000至1万6000新元；

一款定制的 Louis Vuitton 珠宝箱，绘有花卉和埃菲尔铁塔图案；以及

一款哑光白色喜马拉雅尼罗鳄皮的迷你 Lady Dior 手袋。

然而，该系列并不仅限于顶级珍品。在首场拍卖会中，一些 Chanel 的时尚珠宝和配饰估价仅为数百新元。

Elton 表示：“我认为人们会相当惊讶，原来一些拍品的价格是如此亲民。”

未来的拍卖将包括一款“神级腕表”，即 Patek Philippe 的铂金款 Sky Moon Tourbillon。 图片来源：HOTLOTZ

9月的拍卖会仅仅是个开始：Hotlotz 计划在2027年5月前总共举行15场拍卖会，后续场次将专注于 Hermes 手袋以及 Patek Philippe、Richard Mille 和 Rolex 等品牌的腕表。

这些稀有且备受追捧的腕表包括 Richard Mille RM 07-02 Automatic Pink Sapphire、Patek Philippe 的铂金款 Sky Moon Tourbillon，以及 Patek Philippe 的白金款 Nautilus Perpetual Calendar。它们的估价尚未公布。

另一款将被拍卖的珍稀腕表是 Richard Mille RM 07-02 Automatic 粉红蓝宝石款。 图片来源：HOTLOTZ

前两场拍卖会的图录将于9月7日上午10点发布，届时竞拍也将同时开始。手袋拍卖会将于9月20日结束，首场珠宝拍卖会则于9月27日结束。

竞拍将完全在线上进行，并向全球开放。参与者必须为每场拍卖会进行注册并通过身份验证。获准的竞拍者还可以预约有限时段，前往新加坡的 Le Freeport 查看货品。

Hotlotz 表示，其估价是参考可比的国际拍卖结果，而非原始零售价。物品的状况、稀有度和完整性——例如是否仍附有原包装盒、收据、防尘袋或其他附件——都会影响其价值。

这款迷你 Lady Dior 手袋是与艺术家 Judy Chicago 合作创作的，估价在4000至5000新元之间。 图片来源：HOTLOTZ

除了名牌商品，超过80处房地产也将在2026年9月至2027年中旬之间陆续推出。

SRI、Edmund Tie & Company 和 Knight Frank 已被委任进行房产拍卖，而部分房产将由 List International Realty 通过意向书征集程序进行销售。

每个阶段将推出哪些房产以及具体时间尚未公布。有关拍卖时间表、看房安排和竞标程序的详细信息将由各代理机构稍后发布。

Deloitte 表示，每个阶段的资产数量和构成仍在最终确定中，并可能随着鉴定和其他准备工作的完成而发生变化。

该公司提醒公众，仅通过由受委任机构举办或与这些机构有官方关联的拍卖和销售程序参与交易。