全体新加坡家庭6月11日起可领500新元社理会邻里购物券；副总理Gan：政府准备在必要时推出更多援助

自2020年6月推出以来，社理会邻里购物券已成为每份财政预算案的主要项目。

与之前的几轮发放一样，这500新元将平均分配，一半可用于参与计划的邻里商家和小贩，另一半可用于参与计划的超市。 摄影：MARK CHEONG，《海峡时报》

【新加坡】约138万个新加坡家庭将于6月11日各获得500新元的社理会邻里购物券，以帮助他们应对日常开销。该购物券有效期至2027年12月31日。

副总理 Gan Kim Yong 在6月11日表示，由于政府理解新加坡人对生活成本的担忧，这一轮购物券的发放时间从2027年1月提前了半年至2026年6月。

Gan 指出，中东危机的影响迄今没有预想的那么严重，但局势仍不稳定。

新加坡核心通胀率在4月份意外下降，从3月份的1.7%放缓至4月份的1.4%，而整体通胀率则维持在1.8%不变。

他说道：“随着能源及其他投入成本的上涨通过全球供应链传导，预计未来几个月进口成本压力将会增加。通货膨胀率在未来数月可能会上扬。”

Gan 在位于裕廊西的南洋民众俱乐部举行的购物券计划启动仪式上，对各位市长、基层组织顾问和社区伙伴表示：“政府将继续密切关注事态发展，如有需要，我们随时准备像过去一样，采取更多行动。”

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他指出，政府之所以能够这样做，是因为一直以来开支审慎，并建立了财政缓冲。他补充道，政府必须继续谨慎、审慎地管理财政。

新加坡家庭可访问go.gov.sg/cdcv，并使用Singpass登录以领取最新一轮的社理会邻里购物券。

与之前的几轮发放一样，这500新元将平均分配，一半可用于参与计划的邻里商家和小贩，另一半可用于参与计划的超市。

参与该计划的商家包括超过24,000名小贩、邻里商家和咖啡店，以及八家连锁超市旗下约400家分店。

2027年1月发放的社理会邻里购物券，是在今年2月的2026年财政预算案中，由总理兼财政部长 Lawrence Wong 宣布的，同时宣布的还有生活费特别补助和水电费回扣等其他援助措施。

4月初，当局宣布将原定1月发放的购物券提前至6月。此举连同其他几项措施，旨在帮助新加坡人应对因2月下旬爆发的中东冲突所预期的成本上涨。

Gan 在6月11日表示，虽然未来几个月会充满挑战，但新加坡的起点稳固，处于有利位置。

新加坡经济在今年第一季度表现坚挺，同比增长6%，全年增长预测保持在2%至4%之间。

Gan 表示，虽然社理会邻里购物券旨在帮助缓解眼下的生活成本压力，但政府将继续从长远角度加强新加坡的竞争力和韧性。

他表示，这意味着要帮助新加坡企业转型，充分利用人工智能等新技术，并在新市场中竞争。

“这也意味着要投资于我们的人民——包括技能培训、技能再培训和职业转型——以便即使在产业变革中，新加坡人也能继续获得良好的工作和机会。”

他补充道：“政府将继续密切关注事态发展，在需要时为家庭提供支持，帮助企业进行调整，并为新加坡的未来进行投资。”

自2020年6月推出以来，社理会邻里购物券已成为每份财政预算案的主要项目。2026年6月的这次发放将是第九轮。

社理会邻里购物券与建国60周年邻里购物券的领取与使用情况

西南区市长兼贸易与工业部高级政务部长 Low Yen Ling，提供了前几轮社理会邻里购物券领取与使用情况的最新数据。

截至2026年6月3日，政府已通过八轮社理会邻里购物券和两轮建国60周年邻里购物券的发放，总计支出超过46.4亿新元。

在46.4亿新元的总额中，有24.3亿新元（约52%）用于邻里商家和小贩，另有22.1亿新元（约48%）用于超市。

就最近几轮的发放而言，在136万个符合条件的家庭中，超过94%已领取2026年1月发放的300新元社理会邻里购物券。

截至目前，已领取的购物券中超过80%已被使用。Low 表示：“如此高的使用率表明，新加坡人认为该计划十分有用且方便。”

有效期至2026年12月31日的建国60周年邻里购物券，也取得了很高的领取率。

在110万名领取800新元建国60周年邻里购物券的合格乐龄人士中，有95.1%已领取购物券，其中约89.7%的金额已被使用。

在190万名领取600新元建国60周年邻里购物券的合格成年人中，有98.2%已领取购物券，其中约83.7%的金额已被使用。《海峡时报》