2026年香格里拉对话：越南国家主席 To Lam 表示，在充满危机的不稳定世界中，解决方案必须来自亚太地区

目前，该地区已成为中美战略竞争的舞台

越南国家主席 To Lam 于5月29日在第23届香格里拉对话会上表示，中美竞争可能使东南亚国家陷入两难境地。 图片来源：EPA

【新加坡】越南国家主席 To Lam 在本区域首要的安全峰会上表示，任何应对威胁全球稳定的多重危机的解决方案，都应源于亚太地区（Apac），因为这里是这些危机最明显交汇的区域。

To Lam 于周五（5月29日）在第23届香格里拉对话会（SLD）上发表主旨演讲时，反复强调需要维护基于规则的秩序、保持自我克制和建立信任——这表明了越南打算如何应对区域内大国竞争的压力。

亚太地区已成为中美战略竞争的舞台。两国在经济、军事和制度领域的影响力竞争，可能使越南等东南亚国家陷入两难境地。

To Lam 表示，当前的全球不稳定是三个基本危机交织的结果，即国际秩序危机、发展模式危机和战略信任危机。

To Lam 说：“这三个危机在亚太地区的交汇最为明显。”

他将该地区描述为全球最具活力的增长中心，但同时也已成为一个“激烈战略竞争的舞台”。

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他指出：“这个地区曾从全球化中受益匪浅，但现在正面临来自供应链碎片化、气候变化、技术转型和新兴地缘经济竞争的日益增长的压力，而这恰恰是因为这些挑战在此交汇。”

他说：“亚太地区也必须成为解决方案的诞生地。”

越南重振外交攻势

To Lam 出席这个由总部位于伦敦的国际战略研究所（IISS）举办的年度防务与安全论坛，创造了数个历史性的“第一”。

这是他自4月当选国家主席以来，首次向国际社会阐述越南的外交政策。

他也是有史以来在论坛上发言的最高级别越南官员，以及首位在该活动上发表主旨演讲的共产党总书记——该活动历来由自由民主国家的政府首脑和国防部长主导。

现年68岁的 To Lam 于2024年8月晋升为越南共产党最高领导人。在2026年1月的党全国代表大会上，他以全票连任总书记，巩固了他的主导地位。

自上任以来，To Lam 推行了分析人士所称的“外交攻势”。仅在第一年，他就访问了16个国家，比任何前任都多。

他目前正在对新加坡进行为期四天的国事访问，并于周五早些时候拜会了总统 Tharman Shanmugaratnam 和总理 Lawrence Wong。

To Lam 在演讲中用了很大篇幅讨论国际秩序危机，他强调全球秩序不应通过胁迫、单方面强加或武力威胁来建立。

他说：“国际秩序危机的开端是：规则依然被援引，但其约束力却在削弱；承诺被反复确认，但在实践中却遭到破坏；国际法的基本原则被选择性地解释、不一致地应用，或屈从于‘强权即公理’和弱肉强食的逻辑。”

他还警告说，人工智能、自主系统和固定金额计算等新兴技术可能“压缩决策时间并增加误判风险”，从而导致战略不信任。

国际战略研究所（IISS）在论坛开幕前一天发布的《2026年亚太地区安全评估》报告中，将固定金额技术进步列为该地区面临的新挑战之一。

南中国海与区域利害关系

在应对危机的提议中，To Lam 表示，基于规则的秩序对于海洋尤为重要，因为海洋是全球贸易、能源、食品和供应链的生命线。

他说：“当这些航线成为胁迫、对抗或展示武力的舞台时，没有任何国家能从中受益。”

他发表此番言论的背景是，世界正因霍尔木兹海峡的关闭而面临能源危机，同时中国、台湾和包括越南在内的几个东南亚国家在南中国海的领土和海事争端仍未解决。

To Lam 表示，越南在南中国海问题上的立场是明确、一贯且有原则的，包括支持在国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》的基础上，和平解决所有争端和分歧。

他说：“越南尊重其他国家的合法权益，同时坚定不移地根据国际法维护自身独立、主权以及合法的主权权利和管辖权。”

To Lam 赞扬了香格里拉对话会（SLD），称其应继续作为一个平台，让“各国认真倾听彼此”，澄清意图，而非重申立场。他还提议建立一个以亚细安为中心的开放、包容的区域架构。

在问答环节，来自中国国防大学的副教授 Zhang Chi 大校向 To Lam 提问，中越之间的“3+3”对话能否成为促进区域安全合作的新途径。

在 To Lam 4月访华期间，双方建立了旨在加强双边安全合作的机制，涉及国防、外交和公安三个关键部门。

To Lam 回应说，虽然该对话是一个有价值的机制，但它延续了越南自立自强的国防政策。

他说：“越南不参加任何军事联盟，不与一国结盟对抗另一国，不允许第三国在越南驻扎军队或建立基地，也不诉诸武力或以武力相威胁。”

在演讲早些时候，To Lam 表示，欢迎大国与该地区接触，前提是他们的努力是透明、负责任、尊重国际法、支持亚细安中心地位，并有助于缓和紧张局势。

他说：“本地区所寻求的，既不是任何大国的单纯存在，也不是其缺席。我们寻求的是负责任的承诺。”

他补充说：“我们认识到竞争是国际关系中一个持久的现实。但竞争必须受到法律的约束，以透明为指导，并保持克制。”

香格里拉对话会将持续至周日，美国国防部长 Pete Hegseth 定于周六主持题为“美国在印太地区的和平战略”的全体会议。东帝汶总统 Jose Ramos-Horta 将在同日发表特别演讲。海峡时报