尚穆根：新加坡赞赏Prabowo及其政府为解决烟霾问题所做的努力

他补充道：“我们新加坡方面已经提出愿意提供援助，并将尽自己的一份力来支持。”

10月18日，在加里曼丹南阿鲁特的一个油棕种植园地区，一名警察和消防员正试图扑灭野火。 图片来源：路透社

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[新加坡] 印度尼西亚总统Prabowo Subianto及其政府为解决烟霾问题所做的努力，包括批准外国援助以扑灭火灾，已受到新加坡的欢迎。

高级部长K Shanmugam于10月19日向记者表示，Prabowo已亲自承诺将解决烟霾问题，包括下达指令禁止在泥炭地上进行刀耕火种的做法。

他补充说，印尼总统还希望将防火作为一项长期解决方案来优先处理。

同时担任国家安全统筹部长的Shanmugam指出，Prabowo还撤去了印尼国家灾害管理局局长Suharyanto的职务，并由印尼陆军中将Kristomei Sianturi接任。该机构负责监督消防和救灾工作。

Suharyanto于10月15日被免职，就在前一天，他的弟弟因涉嫌紧急救援资金的腐败问题而被捕。

Shanmugam说：“其中一些措施是前所未有的。它们表明了Prabowo及其政府的方针和思路。”

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“我们也欢迎Prabowo批准外国援助以扑灭火灾。”

“我们新加坡方面已经提出愿意提供援助，并将尽自己的一份力来支持。”

马来西亚和新加坡均已向印尼提供援助，以协助扑灭导致两国被烟霾笼罩的大火。

马来西亚外交部长Mohamad Hasan于10月7日表示，Prabowo已接受马来西亚提供的消防援助。

10月10日，新加坡永续发展与环境部长Grace Fu表示，她已与印尼对口官员、环境部长Jumhur Hidayat取得联系，并表示愿意提供支持。

Shanmugam表示，新加坡人对日益恶化的烟霾情况感到失望是可以理解的，并补充说这已经影响了新加坡民众的健康。

“在这种情况下，一位印尼官员最近声称新加坡的氧气来自（他们的）森林，这令人感到失望。”

Shanmugam说：“坦白说，在整个区域都因印尼公司违反法规的不良行为而受苦，且受害最深的是印尼人民自己的时候，发表这样的言论是不对的。”

这位名为Syahganda Nainggolan的官员是印尼政府通讯社的负责人，他在10月10日为该国面临的跨境烟霾批评进行辩护时说：“我们不只是送去烟霾。没有烟霾的时候，我们送去的是氧气。”

“新加坡和马来西亚的氧气来自我们的森林，对吧？”

他的言论与印尼前副总统Jusuf Kalla在2015年发表的类似评论如出一辙。当时Jusuf Kalla称，新加坡和马来西亚抱怨一个月的烟霾，却没有为印尼在一年中提供了11个月的清洁空气而表示感谢。

Syahganda的言论在网上受到了批评。

Shanmugam表示，从各方对其言论的反应来看，他认为这位印尼官员的观点并不代表印尼政府或广大公众中许多人的看法。

他补充说：“我们不应该忍受这种因焚烧造成的烟雾。这完全是可以预防的。” 《海峡时报》