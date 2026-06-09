国际航空运输协会：新加坡受益于中东航班改道，但此利好仅为暂时性

国际航空运输协会总干事 Willie Walsh 表示，这些好处是暂时的，不会产生长期影响，因为一旦该地区恢复稳定，海湾地区的航空枢纽将会复苏。 图片：海峡时报

【里约热内卢】鉴于新加坡航空公司（SIA）迅速作出反应，在亚欧航线上提供了额外运力，樟宜机场成为中东空域关闭的净受益者。

国际航空运输协会（IATA）总干事 Willie Walsh 在评论中东地缘政治紧张局势下新加坡航空枢纽的竞争力时表示，这些好处是暂时的，不会产生长期影响，因为一旦该地区恢复稳定，海湾地区的航空枢纽将会复苏。

他是在6月9日的媒体圆桌会议上回答提问时发表上述言论的。当天是在巴西里约热内卢举行的国际航协年度大会的最后一天。

据樟宜机场集团称，为了填补中东航空公司取消亚欧航班所留下的空白，各航空公司在3月至5月期间，在新加坡与法兰克福、伦敦、慕尼黑、巴黎、珀斯和悉尼等城市之间增开了超过400个航班。

新航（SIA）宣布，它将增加飞往英国曼彻斯特、意大利米兰、德国慕尼黑和伦敦盖特威克机场的航班频率，该计划于2026年下半年实施。

这家国家航空公司还在往返法兰克福的航线上部署了可容纳471个座位的空客A380飞机，以补充较小的264座波音777飞机的使用。

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Walsh 赞扬新航在亚欧航线上增加运力的快速反应，他表示该航空公司的行动暂时加强了新加坡作为航空枢纽的地位。

他还对新加坡政府因中东战争影响而推迟实施可持续航空燃料税的决定表示赞许。

该税费现在适用于从2026年10月1日起出售的、于2027年1月1日后从新加坡出发的机票。原计划是适用于从2026年4月1日出售的、于2026年10月后从新加坡出发的机票。

Walsh 指出，从更宏观的角度来看，尽管樟宜机场可能会受到一些小型航空公司减少服务的部分影响，但在当前的混乱时期，它仍将是赢家之一。

例如，菲律宾低成本航空公司 Cebu Pacific 已减少了宿务和新加坡之间的航班频率，直至10月底；泰国狮子航空也同样削减了普吉-新加坡航线的航班。

他表示，亚太地区其他地方的情况则有所不同，一些航空公司尚未从冠病大流行的影响中完全恢复，或在燃油价格上涨等额外不利因素的影响下盈利能力不佳。

尽管如此，Walsh 相信，一旦中东地区局势更趋稳定，海湾地区的航空枢纽将完全复苏。

Walsh 回忆起他与 Etihad Airways 首席执行官 Antonoaldo Neves 的一次对话，并表示这家中东航空公司预计其7月份的运力将高于一年前的水平。

Walsh 指出，国际航协预测中东地区2026年的客运需求将下降11%，但他补充说，与2025年同月相比，实际上3月份的需求已经下降了60%，4月份下降了约40%。

他表示，这意味着中东地区有望在今年内复苏。

针对航空燃料耗尽的担忧，Walsh 表示，非洲、英国和欧洲的炼油能力已经增加，同时对印度使用俄罗斯石油生产的航空燃料的进口限制也已放宽。

英国政府于2025年10月宣布对俄罗斯石油进口实施惩罚措施，但这些禁止从其他国家进口使用俄罗斯石油制造的柴油和燃料的计划，后来在2026年5月被放宽。

Walsh 认为，对航空燃料供应的担忧即使没有完全消失，也已显著减少，因此油价上涨只是航空公司需要适应的一个短期成本挑战。

在闭幕式上，当被问及更长的飞行时间是否已成为新常态时，Walsh 回应说，他认为情况并非如此，因为这只是中东空域暂时关闭的反映。

他补充说：“一旦局势稳定下来，空域就会重新开放。”

当飞越战乱地区的航空公司为避开冲突而选择更长的航线时，燃料消耗会增加，从而导致成本压力。

Walsh 指出，航空业2%的利润率十分微薄，因此空中交通系统的任何中断所带来的额外成本，都将通过更高的票价转嫁给消费者，因为航空公司无法自行吸收这些成本。

当被问及原始设备制造商的交付延迟是否是继战争之后行业面临的下一个最大问题时，Walsh 承认，这确实是目前对该行业财务影响最大的因素之一。

他指出，供应链中断在2025年给行业造成了110亿美元（142亿新元）的损失，并表示由于使用老旧飞机导致更高的燃料消耗和增加的维护成本，航空公司在2026年可能会遭受更大的损失。

关于巴西飞机制造商 Embraer 是否应该制造其他类型的飞机以解决供应链问题并打破 Airbus 和 Boeing 的市场主导地位，Walsh 表示，该飞机制造商继续专注于制造窄体飞机的做法是正确的。

这是因为，进入更大座位容量的喷气式飞机生产领域对 Embraer 来说将非常具有挑战性，尤其是考虑到它目前在某一特定细分市场上的出色表现。《海峡时报》