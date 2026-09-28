中东冲突推高电力需求，新加坡电力零售商推出更多配套服务

为求电费稳定，更多家庭用户选择固定价格配套，推动该类配套日益普及

自2月28日美国和以色列对伊朗发动袭击以来，由电网运营商新加坡能源集团 (SP Group) 设定、能源市场管理局 (能源局) 监管的电价持续上涨。 照片来源：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】由于担忧中东冲突导致能源成本高涨，更多家庭用户选择通过固定价格合同锁定电价，一些新加坡电力零售商因此推出了新的促销活动或配套计划。

能源市场管理局 (能源局) 告诉《海峡时报》，签订固定价格配套的家庭用户比例从2月1日的约36.6%上升至9月1日的38.4%。

与此同时，通过新加坡能源集团 (SP Group) 以管制定价购买电力的家庭用户比例，在同一时期从63.4%下降至61.6%。

以批发价购买电力的家庭用户不到0.1%。

能源局一位发言人表示：“签订固定价格合同的家庭用户增加，可能是多种因素共同作用的结果，例如消费者希望规避电价可能上涨的风险，以及这段时期内新成立的家庭等。”

由电网运营商新加坡能源集团设定、能源局监管的电价，主要受能源成本影响，自2月28日美国和以色列对伊朗发动袭击以来持续上涨。

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该电价每季度检讨一次，目前为每千瓦时0.3191新元，是至今最高水平。从10月1日开始的第四季度电价将在本周晚些时候公布。

兴趣增加

电力零售商告诉《海峡时报》，由于家庭用户希望电费账单更具确定性，因此对固定价格配套的兴趣增加，而零售商也对此做出了回应。

为超过17万5000户家庭提供服务的新加坡最大住宅电力零售商Geneco，在第三季度电价上涨宣布后，推出了一项固定价格配套促销活动。该活动为从新加坡能源集团转投过来的客户提供额外200新元的回扣。

近几个月，其签约数量激增了三到五倍。公司总裁Lim Han Kwang将此归因于客户希望“在合同期内更好地规划电力开支，而不直接受到管制定价波动的影响”。

同样看到市场对其固定价格配套兴趣增加的PacificLight Energy，也扩大了为家庭用户提供的配套选择范围。该公司于7月推出了一款电价折扣配套，为客户提供管制定价18%的折扣，每日收费0.55新元（含消费税）。

公司总经理Geraldine Tan表示，新配套将为家庭用户提供“更大的灵活性和更广泛的选择来管理他们的电力成本”。

与此同时，Keppel Electric重新推出了其Suresave电价折扣配套，该配套曾于3月中旬从其网站下架。该配套曾提供一个无合同绑定的选项，享有管制定价15%的折扣，且无提前解约费。

该配套于6月重新上架，客户可选择从10月1日起作为服务生效日期。

现在，该配套承诺为目前使用新加坡能源集团服务的客户提供管制定价12%的折扣，且无合同绑定。

Keppel Electric在其网站上将该配套描述为“简单、透明，且始终低于标准电价”，但在《海峡时报》接洽时拒绝置评。

Senoko Energy的商业与企业通讯主管James Chong观察到，现有客户中寻求提前续约其固定价格配套的签约和咨询量有所增加。

他表示：“自2月中东冲突开始以来，虽然我们的产品配套在结构上没有变化，但随着市场对能源价格的关注度提高，我们看到消费者对固定价格配套的兴趣日益增长。”

Tuas Power同样观察到，客户签约量的增长从3月份开始，并持续至今。

其零售业务高级副总裁Lim Sam San说：“大多数签订的合同期限都超过两年，这反映了客户对未来的预期。”

目前为家庭用户提供配套的第六家零售商Sembcorp Power，未回应《海峡时报》的置评请求。

同样在电力市场开放网站上列为零售商的Flo Energy，目前不为家庭用户供电，但计划在2027年开始供电。《海峡时报》