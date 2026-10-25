印尼削减天然气出口，Wong总理称新加坡期望各方遵守承诺

他补充道，新加坡需要“能够全天候提供可靠电力的更清洁能源来源”

Wong总理表示，新加坡已投资建设液化天然气接收站，以便从不同国家进口天然气，而无需依赖管道。 图片来源：海峡时报

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新加坡总理Lawrence Wong于周日（10月25日）表示，新加坡期望所有相关方都能遵守其在商业合同下做出的承诺，并且本国的天然气进口商将采取必要措施来保护其权利和利益。

他在人民行动党 (PAP) 大会上发言时指出，印度尼西亚已于前一天宣布削减对新加坡的天然气出口。

他补充说，新加坡目前大部分电力是使用天然气生产的，其中大量天然气通过管道从印度尼西亚进口。

Wong总理说：“我们期望各方遵守承诺，新加坡的天然气进口商将采取必要措施，保护其在这些合同下的权益。”

印度尼西亚表示，从周六起，将每日削减对新加坡310亿英热单位 (BBTUD) 的天然气出口。印尼媒体报道称，此举是Prabowo Subianto总统领导的政府在能源安全担忧日益加剧的背景下，为优先满足国内能源需求而采取的措施之一。

此次削减影响了通过纳土纳和苏门答腊管道供应的天然气。印度尼西亚上游油气监管机构SKK Migas表示，由于相关出口管道直接连接到新加坡，因此削减措施将仅影响这个城邦国家。

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能源市场管理局 (能源局) 对此回应称，来自印度尼西亚的天然气供应减少量将占新加坡每日天然气总需求的不到2%。

能源市场管理局 (能源局) 的一位发言人表示，根据新加坡天然气进口商提供的信息，此次削减量为每日170亿英热单位 (BBTUD)，并将持续18天。

新加坡每日的天然气总需求量超过10000亿英热单位 (BBTUD)。

能源、贸易与工业部长（能源与工业）Tan See Leng 表示，本地天然气进口商 Gas Supply 将与其供应商接洽，以确定是否存在违约行为，并在必要时寻求商业补救措施。

他在人民行动党大会后对记者重申，新加坡的天然气供应受到商业合同的保障，并期望这些合同能得到遵守。

至于需要多长时间才能确定商业合同是否遭到违反，Tan 表示，他将交由 Gas Supply 公司自行仔细研究他们所签订的商业合同中有哪些补救条款。

该公司是新加坡最大的天然气供应商之一，为淡马锡 (Temasek) 的全资子公司。

Wong总理在他的演讲中表示，新加坡一直在为这类风险做准备，并已投资建设液化天然气接收站，以便从不同国家进口天然气，而无需依赖管道。

他补充说：“这让我们在应对任何天然气供应中断时拥有更多选择。”

Wong总理表示，国家还必须将目光投向天然气以外的领域，需要“能够全天候提供可靠电力的更清洁能源来源”。他说，这就是为什么新加坡正在认真研究核能的潜力。

鉴于新加坡国土面积小、人口密度大，这位总理承认了公众对核电安全的担忧。

他说：“我们非常严肃地对待这些担忧。安全必须放在首位。但我们不应仅仅因为它困难或有争议就排除一个选项。” 他表示：“我们必须仔细评估风险和权衡取舍，与新加坡民众沟通，并最终为保障我们的能源未来做出正确的决定。”

新加坡将在2027年接受国际原子能机构的评估，以确定该国是否准备好就部署核能一事做出明智的决策。

评估将包括19个关键领域，如核安全、放射性废物管理和应急规划。

Wong总理在概述政府的优先事项时说，一些挑战因为跨越国界而更难应对。他举例提到了网络诈骗和已经影响新加坡数周的烟霾问题。

他补充说：“我们无法仅凭一己之力解决这些问题。我们需要其他国家的合作。但这并不意味着我们就袖手旁观，无所作为。”

“我们正在尽一切所能保护新加坡人，加强我们自身的应对能力，并与我们的合作伙伴一起从源头上解决这些问题。” 海峡时报