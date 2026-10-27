新加坡与德国将在产业人工智能应用领域展开合作，并加强新技术研究

两国还将致力于加强亚细安与欧盟之间的合作

10月27日，新加坡总理 Lawrence Wong（右）与德国总理 Friedrich Merz 在国会大厦举行的联合记者会上。 图片：海峡时报

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[新加坡] 新加坡和德国将深化在数码领域的合作，特别是在面向工业领域的人工智能的开发和部署方面。

10月27日，新加坡总理 Lawrence Wong 与德国总理 Friedrich Merz 举行会晤后，两国宣布了更新版的路线图，以深化双边关系与合作。

在国会大厦举行的联合记者会上，Wong 总理表示，两国领导人进行了富有成效的讨论，并一致认为在新加坡和德国的战略合伙业务框架下，双方还有更多可以共同完成的目标。

这份更新的联合工作计划建立在2024年路线图的基础上，涵盖了人工智能、数码经济、研究创新以及亚细安等领域的合作。

Wong 总理说：“新加坡和德国虽然地理上相距遥远，但我们有许多共同的利益和信念，这一点在我们今天上午的讨论中表现得非常清楚。”

“在过去六十年里，这些共同的信念支撑着我们的友谊。在一个日益不确定和碎片化的世界里，我们的关系对于拉近我们两国和两个地区之间的距离将变得更加重要。”

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这位德国领导人表示赞同，并补充说，新加坡和德国“坚信将进一步发展我们的战略合伙业务，并且我们致力于长远发展”。

在人工智能方面，Wong 总理表示，两国领导人都认识到该技术在改变国家经济、为企业和工人创造新机遇方面的巨大潜力。

他表示，这就是为什么双方希望超越数码技术，共同致力于工业人工智能领域。

工业人工智能涉及将该技术应用于物理操作、机器人和机械中，例如制造系统和物流系统。

Wong 总理表示，新加坡和德国为此带来了互补的优势。

他补充道：“与此同时，我们认识到人工智能也带来了新的风险和挑战。”

“因此，即便我们在人工智能部署上进行合作，我们也将确保其方式是安全、可信和以人为本的。”

在回应媒体关于中等强国能否在人工智能领域合作超越美国和中国等大国的问题时，Wong 总理指出，许多前沿发展正在美国发生，某种程度上中国也是如此。

Wong 总理说，新加坡专注于在自身具有优势的人工智能应用领域。

作为一个小型、紧凑、高度互联的社会，新加坡拥有法治和明确的知识产权保护，因此可以在医疗保健、物流、金融和先进制造业等领域推动实际人工智能部署的前沿。

Merz 总理表示，两国还将通过新成立的人工智能安全与保障机构，在人工智能安全方面展开合作。

Wong 总理说，新加坡和德国还将在研究和创新领域进一步合作。

他补充说，结合新德创新年（Singapore-Germany Year of Innovation），两国计划在人工智能、先进制造业、绿色技术、半导体、固定金额和空间技术等新兴技术领域，开展更多的联合研究与创新项目。

10月27日，在国会大厦举行的欢迎仪式上，德国总理 Friedrich Merz（左四）在 Wong 总理（左五）的陪同下检阅仪仗队。 图片：海峡时报

他指出，德国在本地强大的学术和研究力量——慕尼黑工业大学于2002年在新加坡开设校区，以及马克斯-普朗克数据驱动化学中心和生物文化世界中心于4月成立——多年来为合作创造了宝贵的机会。

在一个更加碎片化的世界中，双方还将努力加强亚细安与欧盟之间的合作。亚细安与欧盟将在2026年迎来建交50周年。

Wong 总理说：“时代思潮正转向反对开放和贸易，我们的对策不是向内转。相反，我们应该与志同道合的伙伴合作，建立新的联系。”

他表示，作为2027年亚细安轮值主席国，新加坡将与德国合作，深化这个11国集团与欧盟的合伙业务，包括在达成亚细安-欧盟自由贸易协定方面取得进展。

当被问及达成该协定的具体步骤时，Wong 总理表示，这将是“具有挑战性”和“复杂的”，但也有理由保持乐观。

欧盟已开始与新加坡和越南等个别亚细安国家建立双边贸易协定，并正在与印度尼西亚、马来西亚和泰国谈判更多此类协定。

他说：“这让我们更有信心，相信亚细安作为一个整体，也能在我们与欧盟的自由贸易协定贸易谈判中取得进展。”

他表示，除了贸易，双方还在探讨如何将两个地区的数码体系连接起来。他提到了《亚细安数码经济框架协定》，这是首个区域性的数码经济治理协议，涵盖数码贸易、跨境电子商务、网络安全、数码身份、数码支付和跨境数据流等领域。

他指出，德国于7月成为亚细安领域对话伙伴，这是拉近德国与东南亚关系的重要一步。

他说，在本地的2900家德国公司中，许多都将新加坡作为门户，以进入亚细安及更广泛的太平洋地区的机遇。

Merz 总理在记者会上表示，在全球地缘政治不稳定的背景下，“与该地区国家实现更深层次的合作有非常好的机会”。

他用德语发言时表示，他赞成努力将现有的自由贸易结构与德国在新加坡、马来西亚、印度和印度尼西亚等地的不同区域合伙业务进行整合。

他说：“这将为我们和我们的公司在该地区开辟更好的机会。”

他表示，德国也准备支持亚细安电网计划，该计划旨在连接整个地区的电网，以实现跨境能源交易并加强能源安全。

Wong 总理表示，新加坡和德国在维护基于规则的国际秩序方面也是天然的合伙业务，两国都致力于国际法和多边合作。

他欢迎德国认可《水下基础设施防御交流指导原则》（GUIDE），这是一项旨在保护海底电缆和管道等关键水下基础设施的自愿性倡议。

新加坡是今年早些时候发起的该倡议的17个创始成员之一。

Wong 总理表示，这加强了各地区在保护关键水下基础设施方面的合作，这对安全和互联互通至关重要。

他补充说：“我们相信，在一个规则得到尊重、承诺得到致敬、争端得到和平解决的世界里，无论国家大小都能受益。” 《海峡时报》