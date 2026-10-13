新加坡医疗保健系统服务中断：服务已全面恢复，调查仍在进行中

Synapxe表示，没有迹象表明此次服务中断是网络安全事件。

国立健保集团 (NHG Health) 在上午9点左右的一篇Facebook帖子中表示，其集群的呼叫服务“暂时无法使用”。 照片：商业时报资料

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 10月13日，影响新加坡公共医疗保健领域、持续了约9个半小时的服务中断事件现已解决。

国家医疗科技机构Synapxe在下午5点40分左右的Facebook帖子中表示，患者使用的受影响系统从下午3点左右开始逐步恢复，所有服务于下午4点37分全面恢复。

此次中断影响了各大公共医疗保健集群，包括国立健保集团 (NHG Health)、国立大学医学组织 (NUHS) 和新加坡保健服务集团 (SingHealth)。

Synapxe表示，没有迹象表明此次服务中断是网络安全事件，相关调查仍在进行中。

Synapxe称，上午7点10分左右，一个影响网络连接的技术问题导致各大公共医疗保健集群的部分服务中断。

受影响的服务包括通过呼叫中心进行预约、访客登记和账单查询等患者服务。

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该机构补充说，在中断期间，一些公共医疗保健机构的患者和访客在使用某些服务时经历了更长的等候时间。

Synapxe表示，其团队与各大公共医疗保健集群紧密合作，以尽快恢复服务。

该机构表示：“我们对造成的不便深表歉意，并感谢患者、访客和医疗保健人员的耐心与理解。”

在服务恢复后，国立健保集团在给媒体的回复中表示，尽管其下属机构的患者服务（如呼叫中心热线和预约服务）受到了影响，但患者护理并未受到影响。

该集团表示，其下属机构立即启动了既定的停机应对程序，使得临床服务——包括急诊、住院护理、手术、医学检测和扫描——得以在干扰最小的情况下继续进行。

其药房的药物配送服务也保持正常运作。

该集团补充说：“额外的工作人员和志愿者也挺身而出，支援现场运营，协助患者进行现场登记和付款，从而减轻了中断造成的影响。”

国立健保集团是最早在社交媒体上宣布服务中断的机构之一。

该集团在上午9点左右的一篇Facebook帖子中表示，其集群的呼叫服务“暂时无法使用”。

其下属的三家机构——陈笃生医院、义顺社区医院和邱德拔医院——在各自的Facebook帖子中表示，患者可能会面临更长的等候时间。

在中断期间，国立健保集团曾建议患者和公众使用其网站、HealthHub或NHG Health应用程序寻求帮助。

隶属于国立健保集团的兀兰医疗园在下午1点30分表示，其呼叫中心热线已经恢复。

另一医疗集群，国立大学医学组织，在上午11点30分左右的Facebook帖子中表示，其下属机构正经历影响多个系统的技术中断。

国立大学医院 (NUH) 曾在上午10点30分左右的Instagram帖子中表示，该院正经历“系统停机”。

除国立大学医院外，国立大学医学组织集群还包括黄廷方综合医院、亚历山大医院和八家综合诊疗所。

国立大学医学组织在其帖子中恳请公众对可能出现的更长等候时间予以谅解，并建议患者和公众查看其社交媒体平台以获取最新信息。

国立大学医学组织表示：“患者护理始终是我们的首要任务。”

新加坡保健服务集团旗下的新加坡中央医院在上午11点30分左右的Facebook帖子中表示，该院正“经历一次影响部分服务的临时系统中断”。

该院补充说，受影响的服务包括门诊预约和更改、访客登记以及账单查询。

新加坡的24小时心理健康求助热线和短信服务mindline.sg也在上午8点报告其热线和WhatsApp服务出现问题。在中午的更新中，该服务表示已全面恢复运营。 海峡时报