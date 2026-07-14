汇丰银行研究显示：新加坡投资者利用人工智能进行研究，但仍依赖人类顾问做出决策

人工智能正成为投资流程的主流组成部分，而不再是年轻投资者的专属小众工具

根据汇丰银行的研究，近70%的受访新加坡投资者使用人工智能来支持他们的研究和分析。 图片：海峡时报

【新加坡】根据汇丰银行 (HSBC) 的一项最新研究，新加坡的大众富裕及高净值投资者在金融领域应用人工智能的速度超过了全球同行，但在做出投资决策前，他们仍然依赖人类顾问来验证分析见解。

今年1月至2月，益普索 (Ipsos) 为汇丰银行对新加坡600多名投资者进行的一项调查发现，76%的受访者使用人工智能工具进行研究，而全球平均水平为72%。

近70%的新加坡投资者使用人工智能来支持研究和分析，44%用其制定策略，34%则用其对投资想法进行压力测试。

然而，79%的投资者仍会向财务顾问寻求确认以求安心，71%的投资者在做出重大决策前会寻求战略性专业意见。

只有8%的受访者表示，人工智能是他们最近一次投资决策中唯一最具影响力的因素，低于12%的全球平均水平。

尽管有43%的受访者表示人工智能增加了他们对可控风险的偏好，但这一比例仍低于全球49%的水平，显示出更为保守的态度。

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投资者对结合人工智能与人类顾问的混合模式偏好明显。约57%的新加坡投资者青睐这种模式，高于全球50%的平均水平。

在Z世代投资者中，45%的人更喜欢在咨询顾问前使用人工智能来产生投资想法，而全球这一比例为38%。

与许多市场中人工智能的采用偏向年轻化不同，在新加坡，该技术的应用普及到了各个年龄段。

在1965年至1980年间出生的X世代投资者中，72%的人表示在金融领域使用人工智能，而全球比例为65%。对于1946年至1964年间出生的婴儿潮一代，这一差距更大，新加坡的使用率为72%，而全球为59%。

报告称，这种跨代际的参与表明，人工智能工具正成为投资流程的主流组成部分，而不再是精通科技的年轻投资者的专属小众工具。

在拥有至少200万美元（260万新元）可投资资产的高净值人士中，新加坡的人工智能采用率达到90%，超过了全球82%的水平。

这些投资者将过去12个月平均40%的投资组合回报归功于人工智能的影响，高于所有新加坡受访者31%的平均水平。

与此同时，65%的受访者表示人工智能增强了他们对投资结果的掌控感，这表明他们对该技术在投资组合管理中作用的信心日益增强。

这些研究结果发布之际，正值汇丰银行新加坡分行加快部署“顾问赋能型人工智能”。其于2025年9月推出的“财富智能” (Wealth Intelligence) 工具，通过汇总超过10,000个信息来源的见解，为客户关系经理与客户的讨论提供支持。

于2026年5月推出的“AI Prepare”工具，通过整合投资组合数据和财务信息，生成客户沟通材料包。

另外，汇丰银行与Google Cloud在6月宣布了一项多年期战略性人工智能合伙业务，旨在两年内在该银行的全球业务中开发超过200个人工智能应用案例，其中包括超个性化财富管理。

汇丰银行新加坡分行国际财富管理及卓越理财银行业务主管 Ashmita Acharya 表示，数据显示新加坡投资者在财务决策中有纪律地使用人工智能，并对专业建议设定了更高的标准。

她表示：“他们会进行更多自主分析，在与顾问沟通时准备得更充分，因此对为他们提供帮助的专业顾问也有了更高的期望。”

汇丰银行的这项全球调查覆盖了10个市场的9993名大众富裕及高净值投资者，其中609名受访者来自新加坡。海峡时报