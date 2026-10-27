新加坡投资1.5亿新元支持人工智能材料研发，并为企业提供采纳人工智能支持

Marvel-AI平台将专注于四类材料，应用领域包括能源和化学等

副总理 Gan Kim Yong（中左）与参与“人工智能领军企业”计划的24家公司代表合影。 照片：CMG

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【新加坡】随着新加坡政府投资1.5亿新元成立“材料研究、风投和企业加速器”（Materials Accelerator for Research, Venture and Enterprise Launchpad，简称Marvel-AI），本地的先进制造业将获得提振。

副总理兼贸易及工业部长 Gan Kim Yong 于星期二（10月27日）在新加坡科技创新周的开幕致辞中宣布了这一消息。

该平台将有助于发现新材料，这项投资是总理 Lawrence Wong 此前概述的四项领域化人工智能任务的一部分。

Marvel-AI由新加坡科技研究局 (新科研) 领导，并获得能源、贸易及工业部 (METI)、新加坡企业发展局 (企发局)、经济发展局 (经发局) 以及国家研究基金会的支持。

Marvel-AI将专注于金属合金、聚合物和有机物、陶瓷和复合材料这四类材料，应用领域涵盖半导体、先进制造业、能源和化学等。

该平台在迭代闭环中使用人工智能进行预测、实验和验证，并利用机器人技术实现整个流程的自动化。人工智能模型从每次实验的结果中学习，以进一步提升其能力。

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这可以加快工作流程。例如，平台能在24小时内生产75个聚合物样品，比人类研究员的效率高出约25倍。此外，每天还可以筛选和测试多达470种独特的金属合金，是传统方法处理量的400多倍。

副总理 Gan Kim Yong 指出：“我们还将培养横跨材料科学、人工智能和自动化领域的人才，创造良好的就业机会。”

Marvel-AI执行董事 Loh Xian Jun 教授表示，新平台建立在新加坡材料科学的优势之上，并将其与人工智能相结合。

他补充说：“这将有助于弥合从发现到部署之间的差距，使企业能够评估有前景的材料是否可以在现实世界中得到验证、制造和应用。”

Marvel-AI拥有多家正在寻找新材料的行业合作伙伴，例如富士康工业互联网 (Foxconn Industrial Internet) 和新科工程 (ST Engineering)。

企业和投资者将通过新科研、企发局和经发局与Marvel-AI对接，以获取所需的专业知识、基础设施和验证能力，从而更快地部署新材料。

副总理 Gan Kim Yong 说：“这些努力合在一起，可以深化我们的产业能力、开发新的增长来源，并巩固新加坡在先进材料创新领域的地位。”

人工智能领军企业

另外，副总理 Gan Kim Yong 还宣布了“人工智能领军企业”（Champions of AI）计划，旨在支持总部位于新加坡的公司将人工智能作为增长和转型的核心驱动力。

该计划将从首批24家公司开始，其中包括华侨银行 (OCBC)、大华银行 (UOB)、新电信 (Singtel)、胜科海事 (Seatrium)、胜科工业 (Sembcorp Industries)、吉宝 (Keppel)、凯德投资 (CapitaLand Investment)、新加坡航空公司 (Singapore Airlines) 和新科工程。

副总理 Gan Kim Yong 说：“我们的领军企业致力于发展其员工队伍，创造新的就业机会，重新设计职位，并在其整个组织内建立人工智能能力。”

他补充说，对人才的投资对于有效利用这项技术也至关重要。

企发局将帮助这些领军企业识别问题，制定量身定制的长期人工智能转型路线图，并获得人工智能专业知识、解决方案提供商和能力建设方面的支持。

胜科海事首席执行官 Chris Ong 表示：“这可以开辟解决复杂挑战的新途径，并设立新的行业基准，以应对不断变化的全球能源需求和格局。”

领军企业将专注于员工发展、加强其整个组织的人工智能能力，以及在其供应链和生态系统内采纳人工智能。

大华银行此前宣布，目标是到2030年，通过在整个组织内交付和衡量的人工智能举措，创造9亿新元的经济价值。首席执行官 Wee Ee Cheong 表示，银行希望从提高生产率而非削减成本的角度来衡量该技术的影响。

他补充说：“这已是生活中不可或缺的一部分，我们应该充分利用它。”

针对员工的培训将根据不同的能力水平进行调整，以克服组织惰性。

Wee 说：“重要的不是速度，而是目的。”

中小企业（SME）在采纳人工智能的过程中也获得了支持，企发局将推出一系列名为“以人工智能驱动创业精神”（Driving Entrepreneurship with AI）的代理式人工智能工作坊，以提供实践指导。

另一项名为“催化性人工智能解决方案”（Catalytic AI Solutions）的计划也将推出，以帮助企业采纳人工智能。

这些工作坊面向微型企业家和小型企业主，帮助他们识别人工智能用例并构建符合其需求的可用原型。工作坊的试点项目覆盖了超过280家小型企业，使他们能够在运营中应用代理式人工智能工具。

“催化性人工智能解决方案”计划将支持中小企业提高生产力、加强运营和应对行业挑战。该计划初期将涵盖先进制造业、贸易和物流行业，更多细节将在稍后公布。

企发局的目标是在2027年初宣布一系列支持措施。

副总理 Gan Kim Yong 说：“我们必须将人工智能的能力转化为我们行业的新机遇，为我们的企业带来更强的实力，为我们的人民创造更好的工作。”