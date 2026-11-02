尽管地缘政治阴云笼罩，新加坡制造业者对人工智能需求保持乐观

24%的企业净加权余额预计，2026年10月至2027年3月的商业状况将有所改善。

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【新加坡】尽管地缘政治发展为经济前景蒙上阴影，但在与人工智能相关的强劲全球需求提振下，制造业者仍对未来六个月保持乐观。

新加坡经济发展局 (经发局) 于周一（11月2日）发布的调查结果显示，有24%的公司净加权余额预计，2026年10月至2027年3月期间的商业状况将优于第三季度。

此数据高于前次调查的12%净加权余额。具体来看，有29%的加权公司预计情况会改善，而5%的公司则预计商业状况将走弱。

在就业方面，72%的加权制造业者预计第四季度的雇佣水平将与第三季度大致持平。

除生物医药制造业和交通工程业外，所有产业群均预计将扩大员工规模。总体而言，就业方面的净加权余额为14%。

按产业群划分，精密工程业最为乐观（+48%），这主要得益于半导体相关设备制造商的支撑，他们预计全球与人工智能相关的投资将持续扩大。

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电子产业群（+42%）同样展望强劲，这主要受用于人工智能应用的半导体订单强劲所推动。

生物医药制造业（+14%）和一般制造业产业群（+7%）也持积极看法。

交通工程业（+1%）的公司预计情况大致相仿，并指出材料、燃料和货运等成本的上涨以及海外竞争是主要的不利因素。

化学产业群最为悲观（-13%）。石油领域的公司（-28%）仍然对原油原料供应的持续不确定性感到担忧。

就第四季度而言，34%的制造业者净加权余额预计产量将较上一季度增加。其中，电子业（+55%）和精密工程业（+54%）的预期最高。

在电子业中，半导体以及计算机外围设备和数据存储领域预计产量将增加，以满足人工智能数据中心的旺盛需求。

精密工程业公司预计，半导体相关设备、焊线和金属精密部件的产量将增加。

生物医药制造业（+19%）的公司预计将生产更多活性药物成分和生命科学仪器。

一般制造业产业群（+10%）也持积极预期，除印刷业外的所有细分领域都预计产量将增加。

食品、饮料和烟草领域预计，牛奶和饮料产品的出口需求将更加强劲。

交通工程业（0%）的产量预期好坏参半。航空航天和陆路领域预计业务活动将增加，但由于地缘政治不确定性对订单造成压力，海事与岸外工程领域预计油气田设备产量将下降。化学产业群（+5%）是表现最弱的产业群。

在出口订单方面，23%的加权公司预计在第四季度获得订单将面临挑战。公司列举的两大主要因素是：来自海外竞争对手的价格竞争，以及国外的政治或经济状况（包括地缘政治发展、关税和通胀压力）。

经发局的这项调查于2026年9月至10月期间进行。在接受调查的397家制造业企业中，有83%作出了回应。