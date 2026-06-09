新加坡将与由八个东非国家组成的区域集团谈判自由贸易协议

尚达曼总统的国事访问是新加坡总统首次对坦桑尼亚进行国事访问

尚达曼总统（左）于6月9日在坦桑尼亚总统 Samia Suluhu Hassan 的陪同下，出席为他到访坦桑尼亚举行的国事访问欢迎仪式。 照片：海峡时报

【达累斯萨拉姆】新加坡将与一个由八个东非国家组成的区域集团谈判自由贸易协议（FTA），这将是新加坡与非洲伙伴的首个此类协议。

尚达曼总统于6月9日（星期二）表示，新加坡欢迎东非共同体（East African Community, 简称EAC）寻求达成这样一项协议的意向，该协议将改善双方经济体之间的贸易流动，并开辟新的增长领域。

这也将是该区域集团首次与非洲以外的伙伴进行自由贸易协议谈判。

尚达曼是在6月8日至10日对坦桑尼亚进行国事访问期间，与坦桑尼亚总统 Samia Suluhu Hassan 一同向媒体发表讲话的。

尚达曼说，这项自由贸易协议将是重要的一步，因为它不仅将新加坡与坦桑尼亚联系起来，还将新加坡与该集团的其他七个伙伴国联系起来。

这些国家是布隆迪、刚果民主共和国、肯尼亚、卢旺达、索马里、南苏丹和乌干达。

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尚达曼说：“在当前地缘政治紧张的局势下，东共体-新加坡自由贸易协议将是实现我们贸易网络多元化的适时之举。”

他补充说，自由贸易协议将改善东共体和新加坡之间的市场准入以及商品和服务的流动。

他说：“新加坡可以为东非出口商提供一个进入更广阔的亚细安市场的门户。它还将开辟新的增长领域，例如数码经济。”

Hassan 用斯瓦希里语发言时表示，她欢迎新加坡通过自由贸易协议加强与东非地区的合作。

她补充说，尽管两国之间的贸易有所增长，“但尚未达到我们认为可以达到的水平”。

Hassan 还邀请新加坡在坦桑尼亚设立大使馆。

两位领导人是在星期二早些时候与各自代表团在达累斯萨拉姆总统府（也被称为Ikulu，坦桑尼亚总统的官邸）会晤后，向媒体发表讲话的。

尚达曼应 Hassan 总统的邀请进行国事访问，这是新加坡总统首次对这个东非国家进行此类访问，也恰逢两国建交45周年。

尚达曼表示，为纪念这一里程碑，两国应及时为双边关系注入新动力，并探索务实合作的新领域。

他补充说，在当前全球形势下，国际规则、制度和合作习惯都面临压力，各国必须以决心而非畏缩的态度来解决问题。

“我们的对策必须是搭建桥梁——包括在亚洲和非洲之间，以及在那些相信开放和伙伴关系仍是最佳发展道路的国家之间搭建桥梁。”

两位领导人还见证了两国多项协议的交换，这些协议将深化在贸易流动、碳信用和技能发展等领域的合作。

交换的协议中有一项是避免对跨境商业活动双重征税的协定。这将降低两国之间的投资、贸易和经济流动的壁垒。该协定将在两国批准后生效。

尚达曼说，该协议将为企业提供更大的确定性，并使他们更容易进行长期投资。

另一项协议是双方在碳市场方面加强合作。这包括就碳市场框架和减排项目交换信息、知识和最佳实践。

新加坡外交部也与坦桑尼亚外交部签署了一项协议，以评估两国双边关系的各个方面，并就共同关心的区域和国际问题交换意见。

尚达曼指出，新加坡和坦桑尼亚正在共同努力，加强双边合作，包括在经济领域、气候与韧性方面，以及两国人民和机构之间的合作。

他以新加坡杜克-国大医学院为例，该学院正利用其在转化研究、基因治疗和全球健康创新方面的优势，与坦桑尼亚的穆希比利健康与联合科学大学合作，以加强坦桑尼亚的国家镰状细胞病项目。

这是一种慢性疾病，每年影响坦桑尼亚11,000名新生儿，并占非洲五岁以下儿童死亡率的约6.4%。

尚达曼说，这项合作可以改善坦桑尼亚的公共卫生状况，为整个非洲带来溢出效益，并为全球健康创新做出贡献。

抵达Ikulu后，尚达曼受到了包括21响礼炮在内的官方欢迎仪式的迎接。

此次访问是新加坡在加强和扩大其全球伙伴关系网络的同时，努力发展与非洲关系的一部分。

2025年11月，总理 Lawrence Wong 访问了埃塞俄比亚，并在那里宣布新加坡将在其首都亚的斯亚贝巴开设大使馆。

非洲是全球增长第二快的地区，预计到2029年将成为增长最快的地区。

在星期二晚些时候的国宴上，尚达曼表示，签署的多项协议反映了新加坡和坦桑尼亚可以共同合作的广度。这些协议也表明，尽管两国在规模和国情上有所不同，但在应对一个更不确定的全球环境时，可以成为彼此有益的伙伴。

他说：“我此次国事访问所秉持的正是这种携手合作的精神，而这种精神也体现在那些一直活跃在坦桑尼亚的新加坡公司的建设性参与中，其中几家公司的代表就在陪同我到访的商业代表团里。”

Hassan 在用英语发表的祝酒词中说，坦桑尼亚可以从新加坡的成就中“学到很多”，并期待在新的前沿领域进行合作，扩大贸易和投资机会。

尚达曼说，两国人民也通过日常生活、工作和文化联系在一起。

Makundi 家族就是扎根于新加坡的坦桑尼亚人的一个例子。其家族长者 Walter Makundi 曾参与新加坡一些地铁站的结构设计工作。

尚达曼指出，Makundi 家族还发现，两国的菜肴有着共通之处。

坦桑尼亚的沿海斯瓦希里菜肴，与新加坡的马来、印度和土生华人菜肴一样，都善用椰奶增添浓郁口感，并用丁香、肉桂和豆蔻等香料带来温润风味。这些相似之处反映了古老的香料之路，以及横跨印度洋的人民、商品和文化的长期流动。

尚达曼打趣道：“我相信你们会同意，一旦两个民族发现彼此都非常讲究椰奶和香料的用法，那就不再仅仅是烹饪上的亲近，而是战略上的一致了！” 海峡时报