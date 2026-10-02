受人工智能相关需求持续推动，新加坡PMI微升至51.7

但不断上涨的投入成本和延长的供应商交付时间正加剧运营压力

在新加坡，制造业产业群内的支柱电子领域PMI上升0.3点至52.9，标志着该领域连续第16个月实现增长。 照片来源：CMG

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【新加坡】尽管运营压力加剧，但在持续强劲的人工智能相关需求的引领下，新加坡9月份的制造业产业群活动扩张步伐略有加快。

新加坡采购与材料管理学院 (SIPMM) 于周五（10月2日）公布的数据显示，上个月的采购经理指数 (PMI) 从8月份的水平上升0.2点至51.7，标志着连续14个月的扩张。

PMI读数高于50表示扩张，低于50则表示萎缩。

在制造业产业群领域内，支柱电子领域的PMI上升0.3点至52.9，显示扩张步伐加快，并标志着连续第16个月的增长。

星展银行（DBS）高级经济师Chua Han Teng指出，整体PMI和电子业PMI分别达到了自2018年10月和2018年1月以来的最高水平。

新加坡采购与材料管理学院 (SIPMM) 执行董事Stephen Poh表示，电子业正在支撑更强劲的订单、生产和就业。

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Chua补充说，韩国和台湾9月份PMI走强也证实了这一点。这两个地区是全球人工智能热潮的主要受益者，也是全球半导体供应链中的关键上游参与者。

他指出：“鉴于新加坡作为全球电子供应链关键节点的地位，它已从与这些区域经济体的紧密贸易联系中间接受益。”

他还指出，新加坡电子业PMI与整体PMI之间的正向差距正在扩大，他认为这反映了电子业各分项指数的普遍优异表现。

Chua表示，对新加坡电子产品的强劲需求意味着尽管产量不断上升，但供应仍未能跟上步伐。

电子业产成品分项指数降至48.7，而新出口订单、积压订单和生产则保持上升趋势。

华侨银行 (OCBC) 首席经济师Selena Ling表示，制造业产业群和电子业PMI的产成品指数分别连续第11个月和第5个月下降。她将此归因于供应端中断和进口成本上升，而非需求限制。

SIPMM的Poh表示：“积压订单的增长和产成品库存的下降表明，制造商正在努力满足需求，同时应对持续的供应限制。”

他补充说，不断上涨的投入成本和延长的供应商交付时间正在加剧运营压力。

Ling表示，整体制造业产业群的供应商交付时间已连续九个月下降，电子业则连续11个月下降，这表明供应链出现了中断。

经济学家们一致认为，新加坡PMI在第三季度末的持续改善表明，增长势头依然完好。

Chua承认新加坡制造商的整体情绪是积极的，但他警告说，该行业内部的不均衡状况将持续存在，某些领域，如化工和一般制造业产业群，仍在应对能源和投入成本上涨以及供应链中断的问题。

他说：“由于中东冲突悬而未决，霍尔木兹海峡持续关闭导致原料短缺，石化公司面临的制约是众所周知的。”

区域趋势

9月份，亚细安的制造业产业群增长势头有所减弱，但仍处于扩张区间。该区域PMI从8月份的52.3降至52.1，反映出产出和新订单增长放缓。

S&P Global Market Intelligence的经济师Maryam Baluch表示：“中东地区紧张局势再起以及由此导致的油价反弹，已促使制造商调低对未来一年的预期。”

尽管如此，制造业产业群的增长依然稳健，有助于恢复招聘并进一步提升采购活动。但Baluch指出，采购活动的增加部分是由于一些公司为应对潜在的原材料短缺和随后的价格上涨而提前备货。

9月份，菲律宾的PMI为49.6，创下自2025年11月以来的最大降幅。在需求疲软和国际竞争压力下，其产出、新订单、就业和采购投入均重返收缩区间。

马来西亚的PMI跌破50的荣枯线至49.9，结束了连续三个月经营状况改善的势头，但表明第三季度末的商业环境基本稳定。

与此同时，泰国的制造业产业群PMI在9月份达到54.3，创下九个月新高。

印度尼西亚报告了自2月份（即中东危机爆发前夕）以来最强劲的制造业产业群商业环境改善。其整体PMI从8月份的49.8升至52.4。

在东南亚以外，中国的官方PMI从8月份的49.8升至9月份的50.1。

由S&P Global编制的私营指数——评级犬中国通用制造业产业群PMI，同样显示制造业产业群产出回升。最新的PMI读数为52.1，是五个月来的最高值。

除了略有下降的采购库存分项指数外，所有五个分项指数都对该指数产生了积极影响。

在亚洲其他地区，台湾的商业环境以五年多来的最快速度改善，PMI升至56.7；随着增长势头增强，韩国的PMI达到53.9。

与此同时，日本的PMI在9月份滑落至54.1，为六个月来的低点。