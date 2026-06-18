商业效率提升，新加坡重夺IMD世界竞争力排名榜首
新加坡上一次登顶是在2024年。
- IMD表示，新加坡重返榜首“凸显了灵活的经济体能以多快的速度重拾发展势头”。 照片：YEN MENG JIN，《商业时报》
本文由AI辅助翻译
【新加坡】新加坡在2026年IMD世界竞争力排名中重返榜首，从2025年的第二位回升，取代瑞士登上全球排行榜首位。
这项涵盖70个经济体的年度指数由瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）于周四（6月18日）发布。该学院是一家总部位于洛桑的独立商学院，在新加坡、深圳和开普敦设有中心。
该排名基于对四大因素的衡量，涵盖92项调查问卷和172项硬数据，这四大因素分别是：政府效率、基础设施、经济表现和商业效率。
新加坡上一次是在2024年位居榜首，此次凭借其在商业效率方面的排名跃升七位至全球第一，成功重夺冠军宝座。
在经济表现指标方面，新加坡下滑两位至第三名，但在政府效率方面则稳定在第三名；基础设施排名上升一位，名列第五。
排名报告附带的声明称：“2026年的竞争力不再主要关乎成本、规模甚至创新的较量，而是制度信誉的比拼。”
“世界越是碎片化，可预测的规则、可执行的承诺和合法的国家能力就越显珍贵。”
世界竞争力中心主任 Arturo Bris 表示：“在这种背景下，拥有久经考验、信誉卓著的制度的国家将获得优势，因为当国际体系不再能满足众多国家的需求时，商业活动仍可以照常进行。”
IMD表示，新加坡重返榜首“凸显了灵活的经济体能以多快的速度重拾发展势头”。
在总排名中，香港上升一位至第二名，政府效率仍然是其“决定性的竞争优势”。
瑞士的排名下滑两位，其经济表现大幅下滑，主要原因是直接投资流量的严重恶化。
得益于强劲的国内生产总值和出口增长，台湾排名上升两位至第四，而阿拉伯联合酋长国则保持在第五位。
IMD表示：“对于今年排名前十的欧洲经济体而言，主要趋势是排名逐渐下滑。丹麦和瑞典这两个曾经领先的国家排名进一步下降，尽管它们的制度优势依然稳固，但仍受到高财政负担、成本上升和劳动力市场疲软的拖累。”
美国从之前的第13位进入前十名，这得益于“高管情绪”的回升。
不过，报告警告称，“商业信心的改善速度可能快于潜在的财政和贸易基本面，这引发了对复苏能否持续的疑问”。
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