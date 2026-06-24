新加坡发布《经济战略检讨》最终报告，提出更详尽建议

新增细节包括协助初创企业吸引外国人才、发展新加坡能源枢纽角色以及援助求职者等构想。

交通部代部长 Jeffrey Siow（左）、副总理 Gan Kim Yong（中）及文化、社区及青年部代部长 David Neo（右）在今年1月《经济战略检讨》中期更新报告的记者会上。 照片：ST

【新加坡】《经济战略检讨》最终报告全文于周三（6月24日）发布，进一步阐述了5月13日随执行摘要一同公布的32项建议的更多细节。

其中包括一些具体的新建议，例如检讨新加坡的税务框架以帮助初创企业吸引外国人才，以及扩大“技能创前程求职者支援计划”（SkillsFuture Jobseeker Support Scheme）的覆盖范围，以惠及更多员工。

数字发展及新闻部在一份声明中表示，政府将研究这些建议，并与行业伙伴和工会合作，将其转化为具体行动。

该报告阐述了新加坡在“已发生根本性变化的全球环境”中，如何确保经济增长并为国人创造良好就业机会的战略。

报告的32项建议涵盖八大重点领域：四项旨在确保经济增长，三项旨在创造良好就业机会，最后一项则聚焦于加强韧性。

其中七项建议已在1月的经济战略检讨中期更新报告中首次公布，全部建议则在5月由新加坡工商联合总会（Singapore Business Federation）举办的未来经济大会上正式发布。

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经济战略检讨最终报告重申了三大“战略要务”，它们将指引新加坡下一阶段的经济增长，并为检讨的八大重点领域提供方向。

首先，新加坡必须强化其价值定位，专注于能够创造最大价值并拥有“难以复制优势”的领域。

其次，新加坡的机构、企业和员工必须变得更加敏捷，适应能力更强。

第三，国家必须“在追求效率的同时建立韧性”。

经济战略检讨委员会于2025年8月成立，至今已与各行各业超过7700人进行了80多场交流活动。

32项建议

报告指出，首先，新加坡应在关键行业建立全球领导地位，同时对新兴行业进行大胆押注，即使并非每项投资都有望成功。

其次，新加坡应将自身定位为一个开发、测试和部署人工智能（AI）解决方案的枢纽，而不是在构建前沿模型或托管数据中心方面展开竞争。

第三大主旨是巩固新加坡作为一个互联互通、值得信赖的全球枢纽的角色。

这包括其作为能源枢纽的角色。报告称：“在中短期内，新加坡应继续巩固和扩大主要石油和液化天然气（LNG）业者在新加坡的交易授权和业务运营。”

报告补充说，在液化天然气燃料加注、船对船转运业务以及配套仓储基础设施等领域，新加坡或许有扩大能力的空间。此外，新加坡还可以探索发展期货市场，以支持能源产品的对冲交易。

第四大主旨是培育一个更具活力的企业生态系统，不仅帮助企业成长，也能在需要时协助它们进行重组或转型。

为此，经济战略检讨呼吁修订外籍员工政策，以更好地顾及初创企业的“特殊情况”。报告建议检讨“员工股票期权计划”（Employee Share Option Plans）及其他“员工分享计划”的税务框架，以帮助初创企业吸引顶尖人才。

在就业方面，经济战略检讨呼吁创造更多样化的优质工作岗位，同时为面临职业挫折和行业变革的员工提供更有力的支持。

最终报告中的一项具体建议是，扩大“技能创前程求职者支援计划”的覆盖范围，以涵盖更多专业人士、经理和执行人员。报告指出，该计划专为非自愿失业员工而设，目前的申请资格上限为月薪不超过5000新元的员工。

此外，报告也详细阐述了早前宣布的“职业桥梁”构想，建议确定劳动力需求强劲的行业（如看护经济），并投资建设进入这些行业的“转型途径”。

对于面临失业风险的员工，可以利用数据来设计更个性化的职位匹配和就业安置支持。

报告称：“通过分析职位邻近性、劳动力需求、工作转型模式和薪资前景，并将其与员工的技能和能力相匹配，就可以制定出更具个性化的转型途径。”

“这可以通过有针对性的培训来弥补技能差距，并与业界合作寻找潜在雇主，作为辅助。”

第八项也是最后一项主旨，是将建立经济韧性作为一项核心国家能力。这包括提高能源安全、采取务实的脱碳方法，以及与关键行业合作，识别并缓解供应链的脆弱性。