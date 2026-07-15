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在优质旅游策略推动下，新加坡第一季度旅游收益增长5.8%至86亿新元

购物是消费的主要驱动力，十大客源市场中有七个在该领域的消费录得同比增长。

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Elysia Tan

Elysia Tan

Published Wed, Jul 15, 2026 · 02:50 PM
    • 与去年同期相比，2026年第一季度五大旅游收益组成部分中有三个录得更高的消费额。
    • 与去年同期相比，2026年第一季度五大旅游收益组成部分中有三个录得更高的消费额。 照片：《商业时报》资料图

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    【新加坡】新加坡在2026年第一季度获得了86亿新元的旅游收益 (TR)，与去年同期的81亿新元相比，同比增长5.8%。

    新加坡旅游局 (旅游局) 周三（7月15日）公布的数据显示，同期国际游客到访量同比增长2.9%，从2025年第一季度的430万人次增至440万人次。

    该局表示：“旅游收益的增长得益于健康的游客消费，这与新加坡发展优质旅游的战略相符。”不过，该局也警告，在全球不确定性持续的背景下，游客需求预计将放缓。

    按季度计算，游客消费额环比微跌1.1%，而2025年第四季度的消费额为86亿新元。

    各组成部分表现不一

    2026年第一季度旅游收益的改善，是在主要组成部分表现参差的情况下取得的。与2025年1月至3月相比，五大组成部分中有三个的消费额录得增长。

    其中，观光、娱乐和博彩（SEG）的支出同比增长幅度最大，攀升22.8%至20亿新元。其次是购物领域，其旅游收益增长7%至14亿新元。

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    “其他组成部分”领域——包括搭乘新加坡航空公司航班的机票、港口税、本地交通、商务、医疗、教育和过境旅客的消费——增长了1.3%，达到25亿新元。

    相比之下，餐饮消费下跌1.9%至12亿新元，住宿消费则微跌0.2%至14亿新元。

    旅游局指出，购物是旅游收益增长的一个主要驱动力，按旅游收益计算，十大客源市场中有七个在第一季度的购物消费录得同比增长。该局表示，这主要是由游客在高价值零售类别上的强劲消费所推动。

    中国市场保持领先

    按市场划分，中国大陆在2026年第一季度仍然是新加坡旅游业最大的收益来源地，贡献了13亿新元的收入（由于商业敏感性，此数据不包括观光、娱乐和博彩部分）。这一数字较2025年第一季度增长了3.4%。

    2026年第一季度，来自中国大陆的访新旅客数量为913,407人次，同比增长9.9%。

    印度尼西亚是第二大旅游收益贡献国，贡献了7.197亿新元，但这比去年同期下降了0.5%。

    本季度来自印度尼西亚的国际游客数量为626,225人次，同比下降2.2%。

    澳大利亚（5.333亿新元）、美国（4.657亿新元）和印度（3.741亿新元）共同构成了新加坡的前五大旅游收益来源市场。

    来自澳大利亚（增长1.2%）和印度（增长7.5%）的旅游收益贡献均实现同比增长。2026年第一季度，澳大利亚访新旅客为311,886人次，同比增长1.2%。来自印度的游客为247,381人次，比2025年第一季度减少约5.4%。

    2026年第一季度，来自美国的旅游收益同比下降3.2%。同期，新加坡吸引了206,543名美国游客，比2025年第一季度增长0.7%。

    旅游局表示，今年下半年，宏观经济的不确定性和运力限制将继续对旅游业构成压力，并指出中国大陆、澳大利亚和马来西亚是新加坡具有韧性的主要客源市场。

    新加坡旅游局局长 Melissa Ow 评论了新加坡持续的吸引力，但及也指出了未来的挑战。

    她说：“随着一些客源市场的游客到访量放缓，且全球不确定性持续，我们正与合作伙伴紧密合作，以推动游客需求。”

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