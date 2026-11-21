两国领导人在双边理事会会议前举行会晤，预计该会议将公布超过20项涵盖贸易、金融、研究与创新等领域的合作倡议。

这是总理Wong自去年应中国总理李强邀请进行首次访问后，第二次在北京与他会面。 图片来源：MDDI

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[北京] 总理Lawrence Wong于周六（11月21日）表示，鉴于全球环境变得“更加不确定和复杂”，新加坡和中国继续加强两国间的合伙业务至关重要。当天是他为期四天访华行程的最后一天。

总理Wong在与中国总理李强会晤的开场白中表示，这将有助于双方应对共同挑战，并发现新的合作领域。

会晤于周六在北京历史悠久的钓鱼台国宾馆举行，这里曾是皇家园林，如今是现代化的外交接待场所。

这是总理Wong自去年应总理邀请进行首次访问后，第二次在北京与李强会面。

总理指出，自那时以来，新中两国就如何推进双边合作进行了“良好且富有建设性的讨论”。

他表示：“中国和新加坡都在持续推进我们的‘全方位高质量的前瞻性合伙业务’。”

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总理Wong还提到了即将在新加坡举行的第22届新中双边合作联合委员会会议，会议将于周日和周一举行。

他表示，预计会议结束时将达成超过20项成果，涵盖贸易数码化和金融一体化等领域。其中还将包括医疗保健和教育行业的研发与创新。

总理Wong说：“这反映了我们合作的深度和广度。”

媒体仅被允许在领导人会晤的最初几分钟内进行采访。

在此期间，总理Wong还介绍了外交部兼内政部第二部长Sim Ann、人力部兼能源、贸易与工业部政务部长Foo Cexiang，以及国会议员Hamid Razak。

李强总理用普通话表示，通过携手促进开放发展，中国和新加坡可以“为本地区乃至全球的稳定与繁荣贡献更多正能量”。

李强表示：“作为长期的友好邻邦，中方愿同新方加强战略沟通。”

这包括拓展两国间的合伙业务，以取得更多切实成果，“同时不断增进两国人民之间的友谊”。

与李强的会晤是总理Wong此行与中方领导人系列会谈的最后一站。他于周三抵达深圳，出席亚太经济合作组织（Apec）领导人非正式会议。

周五，总理Wong会见了中国国家主席习近平，双方谈及深化新中关系，并见证了中新自由贸易协定4.0升级版的启动。他还会见了中共中央政治局委员、北京市委书记尹力。

在与尹力会面后，总理Wong在社交媒体上发文，称北京是一个重要的研发和创新中心，并表示“新加坡和北京在许多方面可以携手合作”。

他表示，双方讨论了深化京津冀区域一体化的计划。他补充说，这些发展为双方在科技创新、可持续发展和教育等领域的合作提供了“激动人心的机遇”。