新加坡欢迎人工智能领导地位的竞争；颜金勇：这不是一场零和游戏

竞争将提升能力，为跨境合作创造机会

副总理颜金勇（左）在与DBS总裁Tan Su Shan的对话会上表示，亚细安可以考虑共同开发人工智能系统。 照片：DBS

【新加坡】贸易及工业部长Gan Kim Yong在周三（5月20日）表示，新加坡乐于与任何希望在人工智能领导地位上竞争的国家合作，“共同取得进步”。

他在与DBS总裁Tan Su Shan的对话会上说，人工智能的领导地位并非一场零和游戏，健康的竞争可以让本国及其竞争对手都变得更强大。

同时担任副总理的Gan补充说，新加坡也需要能够吸引来自其他国家的全球人工智能人才。除了人口少，新加坡国土面积小也意味着它无法容纳其所吸引的全部全球人才。

他说，人工智能和科技为跨境合作创造了机会。

他指出，亚细安已在就《数码经济框架协定》进行谈判。他说：“下一步是思考我们（如何）在亚细安成员国之间合作，共同开发人工智能系统，互相帮助，利用彼此的优势，提升亚细安内部的人工智能能力。”

Tan Su Shan提到了政府在全国推广人工智能的采用，以及人工智能代理取代人力对就业造成的潜在冲击，并询问在系统故障时，是否有手动处理的后备计划。

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副总理Gan说，这个问题在以前讨论电力和数据中断时，或是在冠病大流行期间都曾被问及，并非人工智能所特有。

他说，每个拥有关键系统的机构、公司或企业都必须考虑业务连续性并制定后备计划，无论是“回归纸本作业”还是一个“能即时启动”的备用系统。

Tan Su Shan也指出，DBS为关键的客户流程（例如支付）设置了“替代途径”，以防其中一个出现故障。

但副总理Gan承认，必须在“足够的韧性”和成本效益之间取得平衡，以确保业务能够持续运营。

Tan Su Shan和副总理Gan也谈到了人工智能时代的员工。副总理Gan承认，员工队伍中存在一种焦虑症，他认为这“并非不健康”，因为这意味着员工意识到了市场的变化。

他说，他们将需要改变求职的方式。他还补充说，政府正与高等院校和雇主合作，推出更完善的实习和培训机会。

对话中讨论的其他课题还包括采用人工智能的紧迫性，以及新加坡作为人工智能领导者的吸引力——这归功于其对劳动力的投资、灵活性以及几十年来建立的信任溢价。

下一步行动

Tan Su Shan在开幕词中指出，新加坡是值得信赖的资本中心，并认识到借助人工智能，新加坡有潜力成为值得信赖的创意、研发、科技和人才中心。

她说：“但这需要一种范式转移。新加坡传统的价值主张是‘我们值得信赖，因为我们不犯错’。”

她指出，在加速变化的环境中运营，需要转变为一个被认为是“犯错也最安全”的地方——例如，作为新产品的试验平台，帮助企业拓展市场，并向价值链和供应链上游移动。

周三早些时候，DBS集团研究部发布了《全球人工智能金融中心指数》，该指数基于五大支柱对金融中心进行基准评估：整合度、信任与治理基础设施、数码金融基础设施、人才与创新，以及人工智能驱动的市场成果。

该指数是一份报告的一部分，报告指出，能够将人工智能的采用与可信治理、数码基础设施和机构信誉相结合的金融中心，将在人工智能时代占据优势。

首届指数评估了全球15个主要金融中心，并将纽约、旧金山和新加坡评为综合排名前三的领导者。

该指数称，监管一致性、数码身份基础设施、机构对人工智能的采用以及国际信任是新加坡的优势，并补充说，这些发现支持了《经济战略检讨》的人工智能战略。

副总理Gan在他的主旨演讲中表示，新加坡的排名是一张有力的信任票，但也是一项行动号召。

他说，尽管深厚的市场、强大的机构和完善的基础设施仍然至关重要，但未来将越来越多地根据金融中心是否能负责任地利用人工智能、大规模部署、维护信任、确保安全以及培养精通技术的人才来对其进行评判。

Gan说，新加坡的下一步行动是将人工智能从实验阶段转为企业范围内的广泛采用；确保人工智能创造良好的就业和机会；以及在人工智能的开发和使用方式中建立信任、安全和保障。