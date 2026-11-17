美国新的芯片出口限制增加了不确定性；OCBC预计全年增长将超过其20%的预测

美国商务部周一宣布，向新加坡和其他四个国家出口先进人工智能芯片和服务器需获得许可证。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

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[新加坡] 经济学家周二（11月17日）表示，在10月份创下历史新高后，新加坡的非石油国内出口 (NODX) 增长在未来几个月可能会放缓。

他们表示，虽然与人工智能相关的需求依然强劲，但美国对向新加坡出口先进芯片的新限制增加了一层不确定性。

新加坡企业发展局 (企发局) 当天早些时候公布的数据显示，10月份非石油国内出口 (NODX) 同比增长79.8%，延续了9月份经修正后68.3%的增幅。

OCBC首席经济学家Selena Ling指出，这是自1976年1月有记录以来的最高水平。

UOB联席经济学家Jester Koh表示，剔除船舶和船只结构，非石油国内出口 (NODX) 的增幅为51.6%。即便如此，基础增长依然强韧，远超经济学家37.7%的预测中值。

DBS高级经济学家Chua Han Teng表示，鉴于船只和药物出口具有批量且不稳定的性质，非电子产品出口非同寻常的增长速度可能难以持续。

电子产品非石油国内出口将降温

电子产品的出口增长预计也将放缓。OCBC的Ling表示，基数效应的影响愈发显著，因此电子产品非石油国内出口 (NODX) 的增长率不可能无限期地持续下去。

然而她指出，集成电路、个人电脑和磁盘介质产品的广泛强势表明，与人工智能相关的潜在出口动力依然强劲。

UOB的Koh表示，电子产品非石油国内出口 (NODX) 周期可能已在第三季度达到拐点，随着更高基数效应的显现，从2027年第二季度起，放缓趋势将变得更加明显。

不过他表示，短期内，电子产品采购经理指数及其新出口订单子指数表明，与人工智能相关的终端需求依然强韧。

周一，美国商务部宣布了向新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚和巴西出口先进人工智能芯片和服务器的许可证要求。

Ling表示，其影响难以量化，但合规成本可能会上升，且在此期间不确定性加剧。

她指出，向总部位于美国的公司发货可获豁免，因此新加坡大部分由美国超大规模云服务商和主机托管租户运营的人工智能计算能力很可能符合豁免条件。

她补充说，受影响的部分包括非美国的“新云”服务商、贸易和分销中介，以及租给与中国相关客户的算力。

Standard Chartered的经济学家Edward Lee和Jonathan Koh表示，这一消息加剧了人们对人工智能估值以及人工智能相关需求可持续性的担忧。

但他们预计新加坡的出口引擎将继续强劲发展，并补充说，目前的迹象并未显示出急剧下滑，电子产品新订单依然强劲，而成品库存仍在收缩。

展望全年，OCBC表示，在前10个月非石油国内出口 (NODX) 增长33.6%的情况下，即使考虑到基数效应以及11月和12月的一些回调，2026年的增长也可能超过其20%的预测。

在最新的芯片限制措施出台之前，OCBC早前预测2027年非石油国内出口 (NODX) 的增长将恢复到5%至10%的正常水平。

10月份，新加坡对十大市场的非石油国内出口 (NODX) 中有七个出现增长，其中对美国 (214.6%)、中国大陆 (144.9%) 和台湾 (79.3%) 的出口增幅领先。

印度、印度尼西亚和泰国是例外，其非石油国内出口 (NODX) 分别下降了35.8%、19.0%和7.9%。

总体而言，继9月份增长50.8%之后，10月份商品贸易总额同比增长50.7%。出口 (55.8%) 和进口 (44.9%) 均实现增长。