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Minor Food 首席执行官：“如果你能在新加坡取得成功，你就能在任何地方取得成功”

Dellen Soh 表示，在中国餐饮业者和新柔交通新连线带来的压力下，多元化是关键。

Ranamita Chakraborty

Ranamita Chakraborty

Published Wed, Oct 14, 2026 · 11:00 AM
    • Dellen Soh 领导的 Minor Food 在二十多个国家拥有超过 2,700 家门店和 30 多个品牌。
    • Dellen Soh 领导的 Minor Food 在二十多个国家拥有超过 2,700 家门店和 30 多个品牌。 图片来源：MINOR FOOD

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】新加坡的餐饮业以其极其残酷和无情而闻名。

    高昂的成本、挑剔的消费者以及国际品牌的涌入——尤其是来自中国大陆的品牌——共同为老牌企业和新晋业者创造了艰难的经营环境。

    然而，对于休闲餐饮运营商 Minor Food 的首席执行官兼董事长来说，这恰恰是在这个城市国家立足的原因。

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