“压力山大”：电费和燃气价格上涨令新加坡企业备受冲击

能源成本上涨，导致从7月1日开始的本季度电费和城市燃气费被推至历史新高。

煮炒餐馆Kok Sen是受电费和燃气价格上涨影响的企业之一。 图片：YEN MENG JIIN, BT

[新加坡] 知名煮炒餐馆Kok Sen的第三代传人Jacky Wong一直忧心忡忡地关注着电费和城市燃气费的上涨。

“我看了新闻，压力很大，”他在谈到其位于City Square Mall和恭锡路（Keong Saik Road）的餐馆不断上涨的运营成本时，向《海峡时报》表示。“我预见到许多企业都会受到影响。”

自今年2月伊朗战争爆发以来，Wong已经开始将业务受到的价格上涨压力转嫁给顾客。

这包括4月至6月季度电价的上涨。在此期间，Wong的燃气供应商也将其收费从每立方米9.30新元上调至每立方米10.30新元。

因此，Wong已将其餐馆的服务费从3%提高到5%，并正考虑进一步上调，因为能源成本已将从7月1日开始的本季度电费和城市燃气费推至历史新高。

电网运营商新加坡能源集团（SP Group）和管道城市燃气供应商城市能源（City Energy）每季度根据能源市场管理局制定的指导方针，对电费和燃气费进行审查。

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与上一季度相比，家庭用电价格在计入消费税（GST）前，每千瓦时（kWh）上涨了4.64分，达到31.91分。

同期，包括非家庭用户在内的总体电费平均上涨了17.5%，即每千瓦时上涨4.66分。

与此同时，在计入消费税前，家庭城市燃气费每千瓦时上涨了1.56分，达到23.48分。

企业也可以使用管道燃气，或者如果使用煤气罐，可以与其他供应商做出安排。

成本上涨也影响了位于Tyrwhitt路的蛋糕店The Patissier的运营方式。

与妻子共同拥有这家店的Chow Choon Kit告诉《海峡时报》，由于他们按批发价购买电力，电费账单已从3月份的约1900新元飙升至5月份的3200新元。

由于中东冲突推高了能源价格，并扰乱了该地区液化天然气的供应，现货电价飙升。新加坡使用液化天然气发电。

Chow补充说，由于燃料价格高企，他的公司现在每月需花费约1500新元来完成送货服务，而此前的成本为1300新元。

尽管如此，他并未将上涨的成本转嫁给顾客。

相反，他优化了烘焙流程，以减少烤箱的使用。

他还将柜台销售的蛋糕口味从多达八种减少到五六种。

这样做让店铺减少了所需的冰箱空间和持续运行的冰箱数量。

Chow说：“我们将继续监控用电情况，并在可能的情况下进一步缩减开支。然而，这是有极限的，所以我们最终可能不得不自行吸收增加的成本。

“过去一年里，几乎所有烘焙原料的成本都在上涨，利润空间被不断侵蚀。这次电费上涨更是雪上加霜。”

在Upper Thomson路拥有一间灯火通明的展厅的欧陆车经销商Monster Motors预计，其月度电费账单将增加300至400新元。

首席执行官Alastair Tay说：“我们非常依赖空调和照明。”

为了缓解成本上涨，他鼓励员工在离开展厅前关闭电子设备和灯光。

Tay表示，更高的电费账单加剧了其他的业务挑战。

他补充说，自中东冲突开始以来，由于燃料价格飙升和不确定的经济环境，销售额下降了高达40%。

尽管对电动汽车的强劲需求有所帮助，但一些消费者就是不愿意进行大额消费。

“这就是我的感觉，”Tay说。“当我不确定自己的收入能否保持稳定时，我不会购买大件商品。”

中小企业协会会长Ang Yuit表示，电费和燃气费的上涨正值企业面临困境的时期。

他说：“企业表现出了一定程度的坚忍，因为他们明白许多成本是由外部因素驱动的。但利润空间已经面临巨大挑战。”

“企业正在努力适应，并尽可能地节约开支。尽管如此，一些企业可能会因为无利可图而停止接某些订单或直接倒闭。”

Ang补充说，企业可以从节能津贴计划（Energy Efficiency Grant）中受益。该计划为投资节能设备提供联合资助，并将扩大到所有行业，有效期延长至2028年3月31日。

这项扩展措施是4月份在国会宣布的近10亿新元援助配套的一部分，旨在应对汽油和柴油价格的急剧上涨。

新加坡工商联合总会（SBF）预计，全球能源和物流中断将继续加剧成本压力。

SBF于7月1日发布的第一季度全国商业调查显示，大型企业以及中小型企业预计未来几个月的成本将会更高。

这是因为其商业情绪指数中的成本预期分类指数从2025年第四季度的71点上升至2026年第一季度的75.9点。

SBF表示：“预计大多数行业的成本压力都将加剧，其中制造业产业群报告的未来成本压力预期最为强烈。”

The Patissier的Chow呼吁为餐饮业提供更多支持，该行业一直经历着频繁的开业和倒闭。

他说：“当前的成本状况可能会导致更多本土企业倒闭。如果我们失去这些品牌，其中一些已经经营多年，那将是一件憾事。”

Kok Sen的Wong也表达了对支持的需求，并指出面包制造商Gardenia和本土品牌虎牌啤酒（Tiger Beer）最近决定停止在新加坡生产的举动。

“Gardenia和虎牌啤酒预见到了在新加坡的运营成本并进行了转移。如果成本继续增加，越来越多的企业也会这样做，”他说。海峡时报