尽管美国国债收益率波动，新加坡强劲的基本面仍为债券市场提供支撑

新加坡金融管理局 (金管局) 副主席 Chee Hong Tat 表示，我国的借贷成本与历史水平基本持平。

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【新加坡】如果美国利率上升，新加坡的借贷成本将受影响。但新加坡金融管理局 (金管局) 副主席 Chee Hong Tat 周三（10月7日）表示，我国强劲的财政基本面将继续支持市场对新加坡政府债券 (SGS) 的健康需求。

他在国会回应有关美国国债收益率持续上涨将如何影响新加坡的提问时说，政府正“密切关注”美国及其他主要市场的发展，因为这些发展将影响我国的借贷成本和利率。

“但鉴于我们强劲的财政状况，以及投资者对新加坡市场和债券市场的信任与信心，我认为我们整体状况良好。”

他补充说，除了新加坡政府债券，尽管全球市场波动加剧，新元企业债券的发行依然“备受欢迎”。

他指出，年初至今的发行额已达约280亿新元，并有望超过2025年的发行总额。

兼任国家发展部长一职的 Chee 表示，与其他地区相比，新加坡的利率“涨幅不大”。

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我国的借贷成本与历史水平基本保持一致。目前的10年期新加坡政府债券收益率为2.5%，而其10年期平均收益率约为2.2%。

10年期新加坡政府债券相对于10年期美国国债的收益率差，已从2025年1月的约170个基点 (bps) 扩大至2026年9月的约250个基点。

他补充说：“整体国内信贷环境依然有利。”他指出，作为国内贷款重要基准的三个月复合新加坡隔夜平均利率 (SORA) 约为1.2%，低于其10年平均水平1.5%。

“信贷增长保持稳健，信贷质量良好，银行资本充足。”

他表示，金管局的压力测试也发现，企业和家庭的财务状况普遍良好，有能力应对更高的借贷成本。

他指出，金管局设有总偿债率 (TDSR) 和贷款偿还比率 (MSR) 等框架作为保障措施，以防止家庭在申请住房贷款时过度举债。

他说，即使在当前抵押贷款利率较低的情况下，银行也会以4%的利率水平来评估借款人的偿债能力。“因此，这为利率上升提供了一些缓冲。”

此外，建屋发展局 (HDB) 的抵押贷款利率与中央公积金 (CPF) 普通户头的利率挂钩，这进一步缓解了利率波动的影响，为应对市场抵押贷款利率的变动提供了更大的稳定性。

至于利率变化是否会影响金管局的投资组合，Chee 表示：“我们用来投资官方外汇储备的投资组合非常多元化，涵盖了不同的资产类别和货币。”

“因此，当个别市场承压时，我们能够利用不同的流动性来源。我认为我们将继续这样做。”