Therme 新加坡将成为欧洲康养集团进军亚洲的门户

该集团亚洲区主席表示，该设施将成为其在该区域项目的概念验证

Therme 集团创始人兼首席执行官 Robert Hanea（左）与 Therme 集团亚洲及新加坡区主席 Mah Bow Tan 在动土仪式前接受《商业时报》采访。 图片来源：ANG GUANGZHENG, KIRBY TAN, 《商业时报》

【新加坡】Therme 集团创始人兼首席执行官 Robert Hanea 告诉《商业时报》，该集团即将在新加坡开设的设施将成为这家欧洲沐浴和水疗运营商进军亚洲和中东的门户，也是推动康养服务在新加坡普及化的一步。

他是在6月19日（星期五）位于滨海南的项目动土仪式前夕，接受《商业时报》采访时发表上述言论。该项目耗资10亿新元，占地72万平方英尺。

这个大型城市设施计划于2030年开放，楼高七层，内设水上滑梯、矿物池、冷水池、桑拿房和按摩室。

Hanea 博士表示，该集团投入了大量的前期工作，“才得以开发这项对其亚洲规划业务至关重要的资产”。

他表示，作为区域中心，新加坡可以成为 Therme 新项目开发和执行的总部。

他指出，随着人们的消费模式从物质转向体验，包括那些促进身心健康的体验，康养产业正在迅速增长。

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他预计亚洲市场将出现“非常高的增长率”。在决定进入哪些市场时，Therme 考虑了收入中位数、“人们如何使用城市”、入境游客数量和人口年龄等因素。

Therme 布加勒斯特的主泳池。 图片来源：海峡时报

新加坡，起点

Therme 集团亚洲及新加坡区主席 Mah Bow Tan 指出，后冠病时代人们更加关注身心健康，政府也正着力将新加坡打造成一个康养中心。

他表示，Therme 新加坡必须“保留其欧洲母公司的 DNA”，但也要“叠加本地化的理疗元素”。

该公司的 DNA 不仅将体现在其设施中，也将体现在其技术上。

例如，Therme 位于布加勒斯特的旗舰设施通过一个多级全自动处理系统来清洁池水。氯的使用量极少，且仅为满足当地法规要求。

Therme 新加坡也将同样采用氧化、过滤和智能投药系统。

Therme 布加勒斯特用于池水处理过程的过滤罐。 图片来源：海峡时报

Mah 表示，作为集团在亚洲的首个项目，Therme 新加坡将“需要进行一定的调整和本地化，以确保其潜力得到充分优化”。

该设施的本地化特色可能包括融入中医药元素等。

Therme 新加坡将成为亚洲市场的概念验证，并为在韩国和迪拜等市场的项目铺平道路。

他指出，亚洲城市的人口远超欧洲城市，而欧洲项目的需求已经非常强劲：Therme 布加勒斯特每年接待170万名游客，而德国的 Therme Erding 每年接待近200万名游客。

Mah 说：“如果你将（这种需求）推算到亚洲的情况，我想你可以想象那里的潜力有多大。”

他指出，虽然在后冠病时期，新加坡的康养设施如雨后春笋般涌现，但那些都是“规模较小”的设施。

Therme 通过整合康养的各个方面，并成为一个“第三空间”（即家庭和工作场所以外的社区空间），提供了不同的价值主张。该集团从各种文化的公共沐浴和康养传统中汲取灵感，包括罗马浴场、土耳其浴室和日式温泉。

一位客人在 Therme 布加勒斯特使用红外线灯。 图片来源：海峡时报

普及康养服务

Therme 新加坡预计每年将接待200万人次，其中一半来自国际游客，另一半来自数十万新加坡居民的重复到访。

Mah 表示，这可能是一个“保守估计”。“但（这个预测）是我们建设的依据……它将为我们的商业论证提供信息。它也将帮助我们制定可负担的价格点。”

这个城市国家在2025年迎来了近1700万名游客。为实现其目标，Therme 新加坡只需吸引其中一小部分人到访。Hanea 博士指出，前往布加勒斯特的游客中，有三分之一会到访当地的 Therme 设施。

Mah 表示，现在决定价格还为时过早，但费率将具有竞争力，或低于类似景点的价格，并且将涵盖一系列服务。

在 Therme 布加勒斯特，成人最贵的门票价格为202罗马尼亚列伊（约合57.06新元），包括全天使用设施的所有三个区域，但不包括额外的理疗服务。

他表示，可负担性是 Therme 的一个“重要核心原则”，因为其目标是提高康养服务的可及性。

“我们本质上是在创造社会基础设施——一种具有包容性、易于使用且能满足每个人需求的基础设施。”

为了方便人们前往，Therme 新加坡选址于滨海南。 选址在郊区会更便宜，但这将违背让设施成为便利站点的初衷。

Therme 新加坡将推出针对不同群体的项目。例如，它可能会与人民协会合作，为年长者提供水中有氧运动。

Mah 设想，白天会有带孩子的家庭前来，而年轻人则会在下班后到访。

Therme 布加勒斯特的水中有氧运动课程。 图片来源：海峡时报

面向未来

Therme 虽然植根于传统，但也投资于技术和创新，例如其目前在布加勒斯特测试的自动化储物柜系统。

当客人从数字面板上选择一个储物柜时，一个机械臂便会开始工作，从储藏区取回实体储物柜（不用时会堆叠存放），并将其送到客人面前。

Therme 布加勒斯特的自动化储物柜系统正在运行。 图片来源：海峡时报

对 Therme 而言，为未来做好准备意味着预留变革的空间，以便能够融入未来出现的新康养技术和疗法。

Hanea 博士表示，Therme 新加坡的一部分服务将是可更新的“动态内容”。

Therme 布加勒斯特坐落在一块留有新建筑空间的土地上。但在新加坡的七层设施中，建筑本身被设计成具有适应性；Hanea 博士说，即使是其布线和管道系统也为容纳变化做好了准备，以便能够迅速实施新技术。

人工智能预计将用于数字营销和客户关系管理。

Hanea 博士表示，无论人工智能对社会产生多大的影响，人的身体和对人际联系的需求是永恒不变的。

“无论人工智能走向何方，人们对联系空间的需求，以及对满足人类健康、心理健康、身体健康和社会健康的基础设施的需求，都将变得更为强烈。”